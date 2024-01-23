24 января по новому церковному календарю в Украине чтят память преподобной Ксении Римской.

В народе дату называют Федосеев.

С 24 января издавна были связаны поверья о происках нечистой силы, также раньше соблюдали различные обряды, как отвести беду и защитить семью от болезней и сохранить достаток.

В частности, наши предки в этот день защищали свои дома от злых духов, окуривая дом травами.

Издавна было принято ходить в бани и париться в них, чтобы очиститься внешнее и внутреннее.

Славяне читали древние заговоры и ночью с 24 на 25 января укутывали детей кожухами, дабы уберечь от нечистой силы.

24 января наши предки старались не шить и не вышивать, также запрещено заниматься рукоделием.

Раньше в этот день избегали завязывания узлов, ведь это могло привести к смертельным последствиям.

В этот день также нельзя стричь волосы или ногти.

Воздерживались от употребления браги и кваса во время праздника, ведь считалось, что это может привести к неурожаю осенью.

Запрещается рассказывать о снах в тот день.

Не рекомендуется менять старую на чистую постель в этот день из-за возможного риска заболевания.

Именины 24 января

24 января День Ангела отмечают владельцы таких имен: Денис, Иван, Николай, Павел, Тимофей, Ян, Ксения, Оксана.

Источник: ТСН.

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