Гороскоп карт Таро для каждого знака зодиака доступен на 24 января.

Звезды сегодня на нашей стороне, поскольку мы учимся позитивно использовать свои таланты и навыки.

Солнце находится в потустороннем Водолее, а Луна несколько дней проведет в знаке зодиака Рыбы . Нумерология этого дня — 5, Искатель Свободы.

Нам дарована возможность и шанс соединиться со своей более мягкой стороной и поделиться этой частью себя с другими.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 24 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов.

Жизнь движется быстро, Овен, и может показаться, что ты идешь против времени. Сделайте глубокий вдох и расслабьтесь. Удивительно, как все получается, когда ты позволяешь всему этому случиться. Просто делайте все возможное, используя то, что у вас есть прямо сейчас.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Отшельник.

Используйте свою внутреннюю силу, Телец. Вы мудры, но из-за всего этого шума вокруг вас может быть трудно прислушаться к своему внутреннему голосу. Обязательно найдите немного тишины и покоя в начале дня, чтобы вы могли собраться с мыслями и спланировать успех.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Рыцарь Кубков.

Пришло время дать отдых этому пытливому уму, Близнецы, и позволить вашему сердцу сделать тяжелую работу на этой неделе. Вы можете думать, планировать и разрабатывать стратегию всего, но не стоит недооценивать силу своей интуиции. Он может чувствовать то, что упускает из виду ваш острый глаз.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Неужели все не могут ужиться? Нелегко быть миротворцем, когда все остальные в плохом настроении. Вы не можете решить мировые проблемы, но один из способов избежать негативных последствий мира — сосредоточиться на себе.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Четверка Жезлов.

Планируйте успех или неудачу; выбор за тобой, Лев. Сегодня иметь рабочий список – это то, что вам нужно. Не держите все дела в голове. Вы можете пропустить что-то важное. Обязательно запишите их.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Дьявол

Искушение повсюду, Дева, и хотя розничная терапия и ваша тележка на Amazon зовут вас по имени, сопротивляйтесь.

Вместо этого создайте список желаний и не забудьте поделиться им со своими друзьями или близкими людьми, чтобы они знали, чего вы хотите (или нуждаетесь) в День святого Валентина.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Императрица.

Вы тот друг, на которого люди любят опереться в трудные времена. Сегодня обратитесь к тем друзьям, которые выпали из поля зрения и замолчали. Они будут признательны за услышанное от вас.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Король Мечей.

Никогда не недооценивайте силу позитивного мышления. Нет ничего плохого в том, чтобы решить быть счастливым, независимо от того, что принесет этот день.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Шестерка Пентаклей.

Даже самый маленький акт щедрости делает мир лучше. Вы можете чувствовать, что у вас нет времени, энергии или ресурсов, но всегда есть что-то, чему вы можете придать ценность. Даже если вы опубликуете свою мысль в Интернете, вы можете оказать влияние на друга. Ваши слова могут быть всем, что нужно сегодня.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Кубков.

Уменьшите стресс и беспокойство, погрузившись в искусство и литературу. Когда вы в последний раз читали хорошую книгу или посещали местный музей? Возможно, возобновите свой читательский билет или купите билеты, чтобы увидеть выставку в эти выходные.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей.

Ваш ежедневный выбор приведет к большим достижениям в жизни. Даже самая маленькая возможность сделать все возможное на работе или в личных делах помогает удаче и возможностям развиваться в вашу пользу.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Восьмерка Кубков.

Не переживайте по мелочам. То, что люди говорят и делают, может легко действовать вам на нервы, но вы можете отстраниться. Пусть другие учатся на своих ошибках. Живите своим примером, и, надеюсь, они поймут это, когда увидят, что вы преуспеваете и счастливы.

Источник: yourtango.

Последние новости Украины:

Какие знаки Зодиака могут быть одинокими в 2024 году: астрологи составили топ-4.

Как сообщала Politeka, гороскоп для Тельца на 2024 год: получите ценную информацию от астрологов.

Также Politeka публиковала гороскоп Девы на 2024 год: раскройте тайны Вселенной.