Клиент "ПриватБанк" рассказал, что банк закрыл его счета без объяснений и прекратил обслуживание, а выписку со счета не дает.

В последнее время клиенты выражают свои замечания по сотрудничеству с " ПриватБанком " по разным причинам. В этот раз клиент "ПриватБанк" рассказал на сайте Минфина, что банк не выдает ему выписку по банковскому счету. В "ПриватБанке" ответили на жалобу клиента и раскрыли несколько важных нюансов относительно выписки со счета.

Клиент "ПриватБанк" рассказал, что банк закрыл его счета без объяснений и прекратил обслуживание. Он несколько раз обращался в банк с письменными заявлениями и просил предоставить выписки из закрытого счета ФЛП. Это потребовалось клиенту "ПриватБанк" для подачи декларации по прибыли и для прохождения процедуры финансового мониторинга в другом банке (продолжающемся с 29 декабря).

Клиент ПриватБанк отметил, что со 2 января не может получить выписку, а работники банка не спешат ему помогать. Другой банк до сих пор ждет выписку, но уже предупреждает о блокировании счета из-за действий "ПриватБанка".

В "ПриватБанке" уточнили, что для заказа выписки по закрытому счету необходимо в заявлении обязательно указать номер счета, период предоставления выписки и электронную почту (для получения ответа). можно не приходить в отделение "ПриватБанк", а направить заявление из дома на электронную почту help@pb.ua.

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