На этой неделе мы увидим заметные транзиты Венеры в Козероге 22 января, которые помогут нам разобраться в нашей жизни, Полнолуние во Льве 25 января, которое должно пробудить во многих из нас гордое хвастовство, Лунный квадрат.

Юпитер, который заставит нас усомниться в наших величайших мечтах, Уран, идущий прямо, что поможет нам снова поверить в эти мечты, и прекрасный тригон Венеры с Юпитером, завершающий неделю... Любовь правит, и любовь побеждает.

Гороскоп на неделю 22 – 28 января для всех знаков зодиака:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

На этой неделе, с 22 по 28 января 2024 года, вы, Овен, проведете испытания и сразитесь в таком количестве сражений, что можете начать задаваться вопросом, где начинается одно и заканчивается другое. Транзиты, которые «затронут» вас больше всего на этой неделе, — это Луна в квадрате с Юпитером 25 января и Луна в квадрате с Ураном на следующий день. Эти события заставят вас усомниться в своей мотивации, почти до такой степени, что вы сдадитесь.

Однако, поскольку Венера и Сатурн произойдут через день после того, как Уран пойдет в прямом направлении 27 января, вы увидите, что все, что вам действительно нужно, — это придерживаться того, во что вы верите, и стараться не слишком связываться с другими людьми и их эго. Вы не можете избежать человеческого эго, и, зная это, вы действительно должны правильно выбирать свои битвы. Да, вы будете сражаться и требовать, но вам решать, сколько энергии вы хотите посвятить каждой конкретной битве.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 24, 25, 27 января.

Тебе просто нужно осознать, что ты не такой, как все, Овен, и это тоже не обязательно хорошо. Временами вы можете быть настойчивым и высокомерным и не знаете, когда взять на себя роль смиренного; вы не знаете всего, но знаете, как заставить вещи работать на вас, поэтому направьте энергию на позитив.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

В течение недели с 22 по 28 января 2024 года у вас может возникнуть ощущение, что вы находитесь в режиме выживания, поскольку вы чувствуете необходимость заниматься бизнесом непосильными и нежелательными способами, и тем не менее, вы здесь, делаете то, что необходимо, чтобы быть сделано. Вы обнаружите, что транзиты, такие как Луна в оппозиции к Плутону, находящаяся в тот же день, что и Полнолуние во Льве, 25 января, особенно суровы для вас. Соединение Меркурия с Марсом 27-го числа может вызвать у вас ощущение, будто вы вот-вот сломаетесь пополам.

Это все нормально, потому что у вас есть способ преодолевать трудности, поэтому этот «режим выживания» кажется реальностью. Вы движетесь к облегчению, и во многом это связано с тем фактом, что любовь присутствует в вашей жизни и она спасет день или неделю, как в данном случае. Венера в трине с Юпитером дает вам понять, что как бы все ни было тяжело, в конце приходит любовь, чтобы показать вам, что вы в безопасности, защищены и защищены.

Даты и моменты, на которые стоит обратить внимание: 22, 25, 28 января.

Не удивляйтесь, если на этой неделе вы столкнетесь с кем-то, кого любите, поскольку вам определенно придется поработать над собой. Как известно, иногда наши близкие не понимают, когда нам нужно провести время вдали от них... а это то, что нужно в больших дозах. Займите свое пространство и пощадите себя. Все в порядке, Телец.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Вы можете обнаружить, что если в течение недели с 22 по 28 января 2024 г. есть какие-то уроки, которые нужно усвоить, вам придется их усвоить на собственном горьком опыте, поскольку эта неделя принесет немного вашей старой наивности и, возможно, заставит людей воспользовавшись тобой. Солнце в квадрате с Юпитером 27-го числа показывает вам, что вы не останетесь в этом состоянии невинности надолго и что вы быстро учитесь, когда дело доходит до выхода из затруднительного положения, что вы и будете делать на этой неделе.

Энергия Полнолуния заставляет вас злиться на себя за такую ​​наивность, но вы также тот, кто не остается в одном положении надолго, поэтому вы воспользуетесь транзитами, такими как прямой Уран, и вернетесь в нужное русло. вмиг. Да, с 22 по 28 января 2024 года произойдет несколько неприятностей, и вы можете обнаружить, что вы не так «круты», как вам хотелось бы себя представить. Живи и учись, как говорится.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 23, 25, 27 января.

В конечном итоге вы можете провести эти дни с ощущением, будто никто вас не понимает, и если вы зайдете в таком отношении слишком далеко, оно очень быстро перерастет в жалость к себе. Постарайтесь сохранять спокойствие, зная, что все всегда получится, если не подпитывать его тоннами негативной энергии и темной проекции.

Рак

(21 июня – 22 июля)

Если на этой неделе вы ищете справедливости, вы увидите, что с 22 по 28 января 2024 года довольно легко сбалансировать весы, поскольку множество транзитов работают в вашу пользу. Возможно, вам захочется разобраться, стремитесь ли вы к справедливости или мести, поскольку здесь есть большая разница. У вас есть транзиты, такие как Венера в Козероге, которые помогают вам найти баланс, но если вы действительно хотите насолить кому-то другому, вы можете обнаружить, что это работает против вас во время Луны в оппозиции к Плутону.

Полнолуние во Льве может заставить вас поверить, что вы своего рода волшебник, который «отомстит», но не слишком надмитесь, думая подобным образом. Эта неделя смирила и вас. Вам нужно правильно оценить свои чувства. Вам доступен баланс; постарайтесь не использовать любые преимущества, которые вы можете получить. Что происходит, то и происходит, так что имейте это в виду.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 22, 23, 25 января.

Для вас, Рак, все это приближается к Полнолунию, которое дает вам выбор, на что вы хотите направить свою энергию на этой неделе. Вы полны решимости причинить вред этому одному человеку только для того, чтобы «показать ему», из чего вы сделаны, или вы достаточно дзен, чтобы знать, что Вселенная уравновесит все без вашей помощи?

Лев

(23 июля – 22 августа)

Эта неделя, 22–28 января 2024 г., окажется для вас очень полезной, если вы занимаетесь образованием или если вы тот, кто может учить других. Вам следует помнить, что у вас есть работа, которую нужно выполнить, и что похвала не обязательно является ее частью. Во время Полнолуния во Льве 25 января вы можете почувствовать, что вам что-то «должны», и с вашей стороны было бы упущением так думать.

Что происходит для вас на этой неделе, так это то, что транзиты, такие как Солнце в квадрате с Юпитером и директ Урана, здесь, чтобы помочь вам, и что 27 января вы можете обнаружить, что удача движется к вам с точки зрения возможностей. Что вам важно знать, так это то, что все это – это опыт обучения, и даже если вы называете себя «учителем», это не означает «мастер». Откройте свое сердце идее, что вы тоже здесь для того, чтобы учиться.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 25, 26, 27 января.

На этой неделе вы будете метаться, пытаясь угодить как можно большему количеству людей, и вы можете обнаружить, что, хотя люди хотят услышать то, что вы говорите, они в равной степени хотят услышать и то, что говорят «другие». Кроме того, даже если Полнолуние во Льве, это не значит, что вы звезда шоу на этой неделе.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Хотя вы, возможно, и не обнаружите, что готовы, желаете и способны вступить в роль суперзвезды, вы чувствуете себя довольно позитивно в отношении того, как идут дела на этой неделе, 22–28 января 2024 года. Лично вам нужен транзит. как Уран прямой, просто потому, что вы хотите вернуться к своему старому дурацкому состоянию ума, поскольку в последнее время все было слишком серьезно, и вы просто «пережили это».

Все это работает для вас, потому что Полнолуние усилит этот транзит для вас, и вы сможете направить эту интенсивную энергию на творчество и продуктивность. Это то, что вам нужно, и вы обнаружите, что с несколькими транзитами Венеры, которые происходят на этой неделе, эта направленная энергия может в конечном итоге быть потрачена на развлечения с вашим романтическим партнером. Они наверняка приветствуют возвращение подобного поведения в свою жизнь.

Даты и моменты, на которые стоит обратить внимание: 25, 27 января.

Вместо того, чтобы стать камнем, вам захочется остаться на месте, но согнуться, как тростник, зная, что вы не можете закрыться от всего, даже если на то есть веские причины. Вы должны оставаться открытыми до определенной степени, поскольку на этой неделе вам доступны уроки, которые вам нужно усвоить. Не волнуйся слишком сильно, Дева. Мы все в этом вместе.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

В течение недели с 22 по 28 января 2024 года вам может казаться, что единственный человек, которому вы можете доверять, — это вы сами, Весы, и на самом деле это не так уж и страшно. Доверие к себе — это признак любви к себе и самоуважения, а когда Уран пойдет прямо 27-го числа, вы обнаружите, что действительно недооценивали себя за последние несколько недель. Теперь, когда эта энергия вернулась в нужное русло, вы можете почувствовать необходимость отстраниться и хорошенько подумать.

Пока вы активно участвуете в общественной жизни, ваше сердце принадлежит любимому человеку. Они также являются людьми, которые предоставляют вам ваше собственное столь необходимое пространство в период с 22 по 28 января 2024 года. В конце недели вы вернетесь к ним с распростертыми объятиями, как Луна в трине с Венерой и Венера в трине с Юпитером в очень любящем, теплом, романтическое воссоединение. Эта неделя принесет вам удачу и время, проведенное в одиночестве, в мире и самоанализе.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 24, 25, 28 января.

За это время вы и ваш романтический партнер согласитесь, что вы действительно чтите все, во что верите, когда дело касается любви и уважения. На этой неделе вы чувствуете себя очень хорошо в отношениях в целом, и вы можете обнаружить, что на следующей неделе вас ждет еще больше того же самого.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Пара наивных движений может привести вас в центр внимания на неделе с 22 по 28 января 2024 года, и вы почувствуете, что вам определенно следовало придержать язык. На этой неделе вы склонны к высказываниям, и при таких транзитах, как Луна во Льве и Солнце в квадрате с Юпитером, то, что выйдет из ваших уст, может быть чистой наивностью и глупостью, хотя в тот момент вы поверите, что вы самый умный. человек в комнате.

Это нормально, и что хорошо в этом, так это то, что никто вас к этому не принуждает, а это означает, что на этой неделе каждый настолько увлечен своим делом, что почти не замечает вашей ошибки. Худшее случается во время соединения Меркурия с Марсом, когда вы будете реагировать так, как будто вы являетесь величайшим в мире авторитетом во всех вещах, только чтобы обнаружить, что это не так; вы просто еще один голос в толпе, который думает, что знает все. Еще раз... все в порядке.

Даты и моменты, на которые стоит обратить внимание: 25, 27 января.

Поймите, что большая часть удачи на этой неделе придет к вам , если вы открыты силе, которая приходит вместе с транзитами. Если вы в конечном итоге будете ругать себя за глупые поступки, частью которых вы, возможно, стали на этой неделе, то в конечном итоге вы только продлите свое время в этой личной боли. Воздержись от того, чтобы воспринимать все это «слишком» серьезно, Скорпион.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

На этой неделе, 22–28 января 2024 г., когда вы начнете понимать, что, возможно, лгали себе, когда дело касалось любви, вы запретили ей быть в своей жизни, как будто все, что она может вам принести, — это горе. . Затем на этой неделе вам приходит в голову, что, возможно, не такая уж и ужасная идея вернуть любовь в вашу жизнь, и во время транзита Луны в оппозиции к Венере 22-го числа вы действительно можете... открыть свое сердце этой идее.

И это хорошая идея, поскольку Венера входит в Козерог 23-го числа, что покажет вам, что вы имеете полное право быть счастливым, если счастье — это то, что приходит от любви к другому человеку. Хотя для вас, Стрелец, это может быть «детскими шажками», вы сможете рассматривать эту неделю, 22–28 января 2024 года, как первую неделю в вашем новом «плане любви». Может быть, любить другого человека — это нормально. В конце концов, вы так многому научились, просто добравшись до этого места.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 26, 27, 28 января.

Эта неделя действительно приходит к вам с левого поля, и впервые за очень долгое время вы увидите это по- юпитериански , что означает, что вы открыты и готовы пригласить любовь в свою жизнь. Так и должно быть для вас, и вы можете обнаружить, что на этих выходных ваш роман с отсутствием любви.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

На этой неделе, с 22 по 28 января 2024 года, за вами следует сильная энергия Сатурна, и вы планируете извлечь из нее максимум пользы, что в вашем случае означает, что вы будете творить чудеса на работе. Для того, чтобы вы могли быть как можно лучше, вы должны знать, что ваша рабочая среда стабильна, и хотя на этой неделе она может выглядеть какой угодно, НО стабильной, вы будете делать то, что делаете, а именно: превратить все это в форму, как будто ты какой-то волшебник.

У вас есть Полнолуние во Льве, которое бросит вам вызов, а также прямой Уран, который покажет вам, что, если вы приложите к этому усилия, у вас будет право голоса в этом вопросе; вы рука судьбы в течение недели с 22 по 28 января 2024 года. Вы человек, который может не только менять и переставлять вещи, но и тот, кто хочет взять на себя эту роль, поскольку вы безоговорочно доверяете себе эту работу. Вы уверены в себе и мудры в течение недели с 22 по 28 января 2024 года.

Даты и моменты, на которые стоит обратить внимание: 23, 24, 27 января.

У вас есть секрет, скрывающийся под вашей крутой и жесткой внешностью, и только вы можете его разгадать. На этой неделе вы, возможно, посвятите себя этому секрету, поскольку вы знаете, что если вы хотите быть такими же продуктивными и творческими, как и «снаружи», вам нужно также поработать над своим внутренним телом.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

На этой неделе, с 22 по 28 января 2024 года, Водолей, вы будете сильно концентрироваться на своей жизни, и это также означает, что вы одновременно будете бороться с теми в своей жизни, кто не верит в вашу личную жизнь. Почему кто-то на этой земле должен иметь право голоса в этом вопросе? Это то, на что вы не только не знаете ответа, но и начали возмущаться. На этой неделе вы испытываете глубокую обиду на друзей, которые смотрят на вещи не так, как вы.

Энергия Урана играет важную роль в вашей жизни, и, когда 27 января Уран пойдет прямо, вам захочется отключиться от шума мира, чтобы вы могли сосредоточиться на любви, которая, по вашему мнению, принадлежит вам, даже если они продолжают пытаться. сказать тебе, что эта твоя любовь — обман. Вы не предпочтете иметь дело с реальностью в течение недели с 22 по 28 января 2024 года, а во время транзита, такого как Венера и Сатурн, вы поймете, что ваше чувство любви — это ВАШЕ дело, а не чье-либо другое.

Даты и моменты, на которые следует обратить внимание: 22, 25, 27 января.

Жизнь хороша, пока ты придерживаешься того, во что веришь. Это правда. Вы не играете в чужую игру; вы тот, кто пишет свод правил своей жизни, и нет, вы не получаете особой поддержки, поскольку не так много людей, которые хотят придерживаться вас. Но это не имеет значения, поскольку вы не отклоняетесь. Оставайся собой, оставайся верным, Водолей.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

На этой неделе вы чувствуете, что это игра ожидания, и хотя вы действительно не уверены, когда она закончится, вы знаете, что существует чувство безнадежности, которое так сильно сопровождает 22–28 января 2024 года, и оно вас угнетает. У вас Луна в трине с Нептуном, чтобы начать неделю, и вы чувствуете, что ничего не получается и что ваши мечты действительно не сбываются для вас. Ты всего лишь немного чувствительна, Рыбы... все не так уж и плохо.

Вы можете провести Полнолуние во Льве так, как захотите; вы можете использовать ее, чтобы придать себе смелости и снова встать на ноги, или вы можете взять эту интенсивную энергию и выкопать себе более глубокую яму, в которой можно будет жалеть себя. Хорошо, что Уран движется прямо, что должно У вас такое чувство, будто пребывание в состоянии фанка — это просто пустая трата драгоценного творческого времени? Используйте эту неделю, 22–28 января 2024 г., чтобы восстановить свою энергию. Тратьте их хорошо, не тратьте их зря.

Даты и моменты, на которые стоит обратить внимание: 25, 27 января.

Лучше всего в течение недели с 22 по 28 января 2024 г. — не сбиться с пути и не поддаваться своим фантазиям о худшем сценарии развития событий. Вы обнаружите, что бывают дни, когда чувства скорее негативные, чем позитивные. Знайте, что это останется позади, и держитесь выбранного курса. Считайте себя победителем, Рыбы. Представьте себе это.

Источник: yourtango.

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