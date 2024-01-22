В народе праздник 23 января получил название день Григория Летоуказателя.
Наши предки в этот день гадали, чтобы узнать о погоде летом, проводили особые ритуалы, готовили блюда-обереги и верили, что именно 23 января можно загадать желание, которое непременно сбудется.
Раньше 23 января уже начинали подготовку к весенним работам, в частности, проверяли закрома и перебирали зерно.
Существует давнее поверье: если 23 января приготовить мясное блюдо и съесть его всей семьей - значит весь год ни в чем нуждаться не будете.
Хлебные крошки со стола запрещено смахивать рукой - ведь это может привлечь болезни к человеку.
Существуют и запреты в этот день, так 23 января нельзя выносить мусор - можно ненароком лишиться счастья.
Не рекомендуется хвастаться достижениями - потеряете все.
Нужно воздержитесь от использования бумаги или бумажных салфеток, потому что в семье будут ссоры.
Главные приметы 23 января:
В этот день солнечная погода - значит лето будет жарким и сухим.
Сено в стогах покрывалось инеем - тепла летом будет мало.
На Григория южный ветер - в начале лета будут грозы.
Снегопад 23 января обещал богатый урожай хлеба.
Если 23 января нет облаков в небе - значит будет ранняя и теплая весна.
Источник: ТСН.
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