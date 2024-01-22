Церковный праздник 23 января 2024 года, день памяти святого Климента и ученика его Агафангела.

В народе праздник 23 января получил название день Григория Летоуказателя.

Наши предки в этот день гадали, чтобы узнать о погоде летом, проводили особые ритуалы, готовили блюда-обереги и верили, что именно 23 января можно загадать желание, которое непременно сбудется.

Раньше 23 января уже начинали подготовку к весенним работам, в частности, проверяли закрома и перебирали зерно.

Существует давнее поверье: если 23 января приготовить мясное блюдо и съесть его всей семьей - значит весь год ни в чем нуждаться не будете.

Хлебные крошки со стола запрещено смахивать рукой - ведь это может привлечь болезни к человеку.

Существуют и запреты в этот день, так 23 января нельзя выносить мусор - можно ненароком лишиться счастья.

Не рекомендуется хвастаться достижениями - потеряете все.

Нужно воздержитесь от использования бумаги или бумажных салфеток, потому что в семье будут ссоры.

Главные приметы 23 января:

В этот день солнечная погода - значит лето будет жарким и сухим.

Сено в стогах покрывалось инеем - тепла летом будет мало.

На Григория южный ветер - в начале лета будут грозы.

Снегопад 23 января обещал богатый урожай хлеба.

Если 23 января нет облаков в небе - значит будет ранняя и теплая весна.

Источник: ТСН.

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