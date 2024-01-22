Пышные и вкусные оладьи, которые не опадают, готовятся очень просто и быстро, но нужно знать некоторые секреты.

Оладьи на кефире это вкусное, быстрое и простое в приготовлении блюдо, которое иногда преподносит неприятные сюрпризы. Так, оладьи могут получиться «резиновыми», слишком тонкими или опасть после того, как они остыли.

Чтобы этого не произошло, автор кулинарного канала «Ira.ipelekh» поделилась секретами приготовления пышных оладий.

Оладьи на кефире.

«Эти оладьи реально такие пышные получаются и очень воздушные, как пух. После остывания такие же остаются, не становятся резиновыми, как это бывает», - отметила фудблогерка.

Итак, для приготовления пышных и вкусных оладий понадобятся следующие ингредиенты: 400 мл кефира, 1 яйцо, щепотка соли, 2 ст л сахара, 260-270 гр муки, 1 ч л соды (без верха).

«Обязательно кефир подогреть (я ставлю в микроволновку импульсами 2 раза по 30 сек)», - поделилась одним из секретов кулинар.

К кефиру необходимо добавить яйцо, щепотку соли, сахар и хорошо перемешать.

Следующий шаг – добавьте муку по частям.

«Должно получиться довольно густое тесто, которое едва сходит с ложки», - объяснила фудблогер.

Оладьи на кефире.

Затем нужно добавить соду, перемешать и оставить на 15 минут.

«Больше тесто не мешаем», – предупредила автор блога.

Следующий шаг – набираем аккуратно тесто ложкой и жарим на разогретом масле на небольшом огне с обеих сторон до золотистости.

«Переворачивать, когда начинают появляться дырочки. Выложить на салфетку или бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир и можно подавать», - поделилась последними советами фудблогер.

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