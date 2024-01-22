С таким маринадом салат из обычных овощей получается невероятно вкусным, ароматным и может храниться в течение длительного времени.

Украинская фудблогерка, авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина поделилась рецептом вкуснейшего салата из обыкновенной капусты.

Блогер предложила приготовить салат из капусты "Пестренький".

"Делать его очень легко, получается его очень много. На вкус он просто невероятно вкусный, хрустящий, ароматный. Не оставляет равнодушным никого", – советует кулинар.

Такой салат из капусты может спокойно храниться в холодильнике в течение месяца, правда, обычно его съедают гораздо быстрее.

Чтобы приготовить салат из капусты "Пестренький", нам понадобятся следующие ингредиенты:

1 кочан капусты (1,5-2 кг)

2 средние моркови

2 средние луковицы

2-3 красных сладких перца

пучок укропа

Для маринада берем:

210 мл растительного масла

70 мл уксуса 5%

140 мл воды

100 г сахара

2 ст. л. соли

Капусту шинкуем и слегка перетираем руками, чтобы она пустила сок. Лук нарезаем четверть-кольцами, морковь натираем на терке, перец нарезаем соломкой, зелень рубим. Все складываем в большую кастрюлю.

В отдельной кастрюльке готовим маринад. Для этого смешиваем растительное масло, уксус, воду, сахар и соль, ставим на огонь и доводим до кипения.

Кулинар заливает кипящим маринадом овощи и хорошо перемешивает, а затем ставит под пресс (накрывает тарелкой, а сверху ставит что-то тяжелое, например, банку с водой) на 2 часа при комнатной тепературе.

Готовый салат перекладываем в банки или контейнеры и отправляем в холодильник, где он может храниться долго.

Последние новости Украины:

Не хуже, чем торт - "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт чизкейка с разными сортами сыра.

Самые вкусные вареники на пару – звезда "Дизель Шоу" рассказала проверенный рецепт.

На таких варениках можно худеть - Боржемская из "Зважені та щасливі" раскрыла свой рецепт.