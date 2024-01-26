Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать куриные голяшки в тесте.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила вкусный рецепт приготовления курицы с тестом. Такой вариант разнообразит привычный вариант блюда с курицей, которую обычно делают с соусом или в маринаде.

Ингредиенты:

4 куриных голени

500 гр слоеного дрожжевого теста

60 гр картофельного пюре

30 гр грибов с луком

5 гр соли

3 гр черного перца

20 гр растительного масла

Инструкции:

Начнем с куриных голеней. Отрежьте верхушки голеней и проверьте, можно ли поставить их в вертикальное положение, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

По желанию, очистите кожу с голеней. Посолите и поперчите по вкусу.

На среднем огне поджарьте голени до полуготовности. Дайте мясу полностью остыть.

"Мастер Шеф" Литвинова советует, смешайте картофельное пюре с поджаренными грибами и посолите по вкусу.

Разверните слоеное тесто и нарежьте его на квадраты размером 14x14 см.

На каждый квадрат теста положите маленький лоскуток и на него столовую ложку начинки из картофельного пюре с грибами и голени. Заверните голень в тесто, дотягивая его до верха. Оберните кость фольгой.

Установите мешочки с голенями в высокую форму для запекания, наклоняя их к бортику, чтобы голени стояли ровно.

Запекайте при температуре 170 градусов в течение 40 минут, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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