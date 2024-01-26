Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила вкусный рецепт приготовления курицы с тестом. Такой вариант разнообразит привычный вариант блюда с курицей, которую обычно делают с соусом или в маринаде.
Ингредиенты:
- 4 куриных голени
- 500 гр слоеного дрожжевого теста
- 60 гр картофельного пюре
- 30 гр грибов с луком
- 5 гр соли
- 3 гр черного перца
- 20 гр растительного масла
Инструкции:
Начнем с куриных голеней. Отрежьте верхушки голеней и проверьте, можно ли поставить их в вертикальное положение, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
По желанию, очистите кожу с голеней. Посолите и поперчите по вкусу.
На среднем огне поджарьте голени до полуготовности. Дайте мясу полностью остыть.
"Мастер Шеф" Литвинова советует, смешайте картофельное пюре с поджаренными грибами и посолите по вкусу.
Разверните слоеное тесто и нарежьте его на квадраты размером 14x14 см.
На каждый квадрат теста положите маленький лоскуток и на него столовую ложку начинки из картофельного пюре с грибами и голени. Заверните голень в тесто, дотягивая его до верха. Оберните кость фольгой.
Установите мешочки с голенями в высокую форму для запекания, наклоняя их к бортику, чтобы голени стояли ровно.
Запекайте при температуре 170 градусов в течение 40 минут, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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