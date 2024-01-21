В ночь на 21 января в Ленинградской области вспыхнул масштабный пожар в одном из терминалов Морского торгового порта.

В порту Усть-Луга в Ленинградской области загорелся терминал газодобывающей компании "Новатэк".

В Кингисеппском районе введен режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

РосСМИ сообщают, что незадолго до пожара в Усть-Луге жители ближайших городов сообщали о звуках беспилотников в небе, а затем раздались несколько взрывов.

Как сообщила диспетчерская служба района, во время пожара были повреждены две цистерны и насосная станция. Сейчас пожар на терминале "Новатэк" якобы локализован, горит одна цистерна объемом 100 кубометров.

По предварительным данным, персонал терминала эвакуирован, пострадавших нет.

Что стало причиной возгорания, сейчас устанавливают. Напомним, что два дня назад над территорией Ленинградской впервые зафиксировали украинский БПЛА.

Также о ночной атаке беспилотников сообщили в российских городах Орел, Смоленск и Тула, где дрон прилетел по военному заводу "Щегловский вал", который производит ПЗРК «Панцирь» и модернизирует бронетехнику.

Минобороны РФ сообщило, что сбило беспилотники над Тулой, но местные жители и СМИ сообщают о мощном взрыве и пожаре в Пролетарском районе города, где расположен военный завод.

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