В этот раз на своей странице в Instagram финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько показал, как приготовить вкуснейшие домашние пирожки с шоколадным кремом.

Для Танчжуна (так называется азиатская технология приготовления теста) нам понадобятся:

100 г воды

80 г молока

30 г муки

Для булочек бриошь финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько берет следующие ингредиенты:

мука – 430 г

сахар – 50 г

1 яйцо

соль – 9 г

молоко - 75 г

живые дрожжи – 18 г

сливочное масло – 50 г

+ 1 яйцо для смазки

Для шоколадного крема:

молоко - 200 г

яйцо – 1 шт.

сахар – 50 г

кукурузный крахмал - 15 г (можно заменить мукой)

шоколад - 100 г

Для танчжуна финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько в кастрюльке смешивает воду, молоко, муку и заваривает на среднем огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет, а затем отставляет ее остыть.

Для крема в другой кастрюльке смешиваем молоко, яйцо, сахар, кукурузный крахмал, ванильный сахар и на среднем огне завариваем крем, постоянно помешивая, пока не загустеет и не начнет булькать. Снимаем смесь с огня, добавляем шоколад, хорошо перемешиваем и оставляем охлаждаться.

"Для теста соединяем все ингредиенты по рецепту, кроме масла, добавляем наш танчжун и замешиваем минут 10. После добавляем масло и еще вымешиваем минут 3-5. Даем вырасти в 2-3 раза!", – объясняет финалист "Мастер Шеф" Николай Люлько.

Обминаем готовое тесто и делим его на 6 частей. Раскатываем каждую часть примерно на половину А4 листа, выкладываем крем (приблизительно по 60 граммов на каждый пирожок), заворачиваем и хорошо прижимаем, чтобы крем не вытек при выпекании.

Далее звезда "Мастер Шеф" ножом делает надрезы и скручивает пирожки. Даем подняться минут 30, а затем смазываем яйцом и отправляем в разогретую до 180-190 градусов духовку на 25 минут.

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