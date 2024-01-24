Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала в социальной сети, что сейчас из лаваша и сыра можно приготовить что угодно и даже пирог на сковороде. Хрустящая корочка, вытекающий расплавленный сыр, ароматная зелень - таким получается "ленивое" блюдо, делится "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

Яйца: 4 шт.

Сливки 33%: 250 г.

Лаваш: 300 г.

Сулугуни: 250 г.

Творог 9%: 100 г.

Масло гхи: 10 г.

Соль: щепотка.

Пергамент.

Инструкции:

Нарежьте лаваш на мелкие кусочки с помощью ножниц, рассказывает "Мастер Шеф" Литвинова.

Тертый сулугуни перемешайте с творогом, а также добавьте порезанную зелень.

Смешайте яйца с сливками.

Смажьте сковороду гхи и выложите на дно половину нарезанного лаваша. Залейте половиной яично-сливочной смеси.

"Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, положите сверху смесь сулугуни, творога и зелени.

Положите оставшийся лаваш и залейте остатками яично-сливочной смеси.

Запекайте под закрытой крышкой на минимальном огне в течение 25-30 минут.

Снимите крышку, покройте пирог пергаментом и снова прикройте крышкой. Переверните пирог на крышку, затем переложите его обратно на сковороду на пергаменте и запекайте еще 5-8 минут без крышки, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Подавайте готовый пирог и наслаждайтесь его вкусом!

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