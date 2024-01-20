Фудблогер и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина поделилась рецептом идеальных украинских налистников.
"Это самые вкусные и красивые налистники, просто поверьте!", – советует кулинар.
Для блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 500 г молока
- 3 яйца
- 65 г муки
- 100 г крахмала
- щепотка соли
- 50 г сахара
Для начинки:
- 500 г творога
- 1-2 яйца
- 150 г сахара
- пакетик ванильного сахара
Сначала готовим тесто для блинов. Для этого кулинар смешивает яйца с сахаром и солью до однородности, добавляем немного молока, а затем всыпаем муку с крахмалом и вымешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков. В конце добавляем остальное молоко и снова перемешиваем тесто.
Кулинарная блогерша советует оставить готовое тесто постоять 15-20 минут перед выпеканием блинов. А потом просто жарим на сковороде тоненькие блины на среднем огне с обеих сторон.
Чтобы приготовить начинку, кулинар добавляет к творогу яйца, сахар, ванильный сахар и с помощью блендера перебивает все в однородную массу.
Каждый блинчик разрезаем на четыре части и формируем маленькие хорошенькие налистнички, как показано на видео.
Выкладываем налистники в форму для запекания и на каждый слой блинчиков выкладываем тоненько нарезанные кусочки сливочного масла. Отправляем блинчики в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут – и готово, подаем налистники вместе со сметаной.
Последние новости Украины:
Не хуже, чем торт - "Мастер Шеф" Ярославский дал рецепт чизкейка с разными сортами сыра.
Самые вкусные вареники на пару – звезда "Дизель Шоу" рассказала проверенный рецепт.
На таких варениках можно худеть - Боржемская из "Зважені та щасливі" раскрыла свой рецепт.