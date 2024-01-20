Налистники – традиционное украинское блюдо, это вкуснейшие тоненькие блины с начинкой, чаще всего с творогом.

Фудблогер и автор кулинарной книги «Твои лучшие рецепты» Татьяна Юшина поделилась рецептом идеальных украинских налистников.

"Это самые вкусные и красивые налистники, просто поверьте!", – советует кулинар.

Для блинов нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г молока

3 яйца

65 г муки

100 г крахмала

щепотка соли

50 г сахара

Для начинки:

500 г творога

1-2 яйца

150 г сахара

пакетик ванильного сахара

Сначала готовим тесто для блинов. Для этого кулинар смешивает яйца с сахаром и солью до однородности, добавляем немного молока, а затем всыпаем муку с крахмалом и вымешиваем до однородной массы, чтобы не было комочков. В конце добавляем остальное молоко и снова перемешиваем тесто.

Кулинарная блогерша советует оставить готовое тесто постоять 15-20 минут перед выпеканием блинов. А потом просто жарим на сковороде тоненькие блины на среднем огне с обеих сторон.

Чтобы приготовить начинку, кулинар добавляет к творогу яйца, сахар, ванильный сахар и с помощью блендера перебивает все в однородную массу.

Каждый блинчик разрезаем на четыре части и формируем маленькие хорошенькие налистнички, как показано на видео.

Выкладываем налистники в форму для запекания и на каждый слой блинчиков выкладываем тоненько нарезанные кусочки сливочного масла. Отправляем блинчики в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут – и готово, подаем налистники вместе со сметаной.

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