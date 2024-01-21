Мобилизация в Украине продолжается, поэтому следует знать, есть ли у работников ТЦК и СП полномочия проверять документы у людей и задерживать.

Мобилизация в Украине продолжается, поэтому уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал работу представителей ТЦК и СП.

Омбудсмен рассказал о самых распространенных обращениях относительно нарушений со стороны военкоматов во время мобилизации в Украине.

"Основной вопрос, поднимаемый гражданами Украины, – это несоответствие мандатов ТЦК. Это когда они требуют проверять документы, забирают документы и задерживают граждан Украины. У них таких прав нет", – заявил Лубинец.

Лубинец заявил, что в разгар мобилизации в Украине к нему обращаются из-за случаев, когда сотрудники ТЦК забирали людей с улиц в микроавтобусы.

Омбудсмен сообщил, что на такие жалобы он открывает производство и направляет запросы, а в некоторые ТЦК направляют мониторинговые проверки.

Украинцы в комментариях отреагировали на новость о полномочиях ТЦК и СП проверять документы у людей и задерживать их на улице во время мобилизации в Украине.

"А тцк знают о имеющих и не имеющих право? Ибо пока у них отношение и поведение к людям хуже, чем к заключенным в тюрьме",

"Это только одни разговоры .А в действительности все наоборот .И ловят и применяют физическую силу...",

"Как нет ,почему хватают людей ,как гицли когда-то собак .Где законы Украины. Они все знают им плевать на простой народ".

Источник: НВ.

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