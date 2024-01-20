Христиане отмечают церковный праздник 22 января в честь святителя Филиппа.
В Украине празднуется День соборности.
В давние времена 22 января наблюдался сильный мороз, а сугробы снега были выше человеческого роста. Однако быт селян немного упрощало то, что темнеть уже начинало позднее.
В этот день наши предки старались пойти в баню, дабы смыть с себя негатив и быстрее вернуться в рабочий ритм.
Принято в этот день много работать, наши предки убирали во дворе, доме и хозяйственные постройки приводили в порядок.
Издавна было принято 22 января заниматься стиркой, заготовкой дров, хозяйки готовили еду.
Существуют запреты 22 января, что нельзя делать:
Злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.
Ругаться и ссориться, а также думать о плохом.
Запрещено заниматься тяжелой физической работой.
Игнорировать тех, кто нуждается в вашей помощи.
Нельзя выгонять кошек на улицу.
В этот день нельзя пришивать пуговицы, иначе не скоро избавитесь от старых проблем.
У кого в этот день, 22 января, День Ангела
22 января, День Ангела празднуют Антонина, Захар, Пантелеймон, Петр и Филипп.
Источник: Униан.
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