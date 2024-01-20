Христиане отмечают церковный праздник 22 января в честь святителя Филиппа.

В Украине празднуется День соборности.

В давние времена 22 января наблюдался сильный мороз, а сугробы снега были выше человеческого роста. Однако быт селян немного упрощало то, что темнеть уже начинало позднее.

В этот день наши предки старались пойти в баню, дабы смыть с себя негатив и быстрее вернуться в рабочий ритм.

Принято в этот день много работать, наши предки убирали во дворе, доме и хозяйственные постройки приводили в порядок.

Издавна было принято 22 января заниматься стиркой, заготовкой дров, хозяйки готовили еду.

Существуют запреты 22 января, что нельзя делать:

Злоупотреблять алкоголем и вредной пищей.

Ругаться и ссориться, а также думать о плохом.

Запрещено заниматься тяжелой физической работой.

Игнорировать тех, кто нуждается в вашей помощи.

Нельзя выгонять кошек на улицу.

В этот день нельзя пришивать пуговицы, иначе не скоро избавитесь от старых проблем.

У кого в этот день, 22 января, День Ангела

22 января, День Ангела празднуют Антонина, Захар, Пантелеймон, Петр и Филипп.

Источник: Униан.

Последние новости:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.

Как сообщала Politeka, праздник Покрова по новому календарю: украинцы выразили мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.