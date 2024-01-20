Православные верующие также 21 января чтят мучеников Анастасия и Неофита.
По старому стилю 21 января вспоминали святого Емельяна.
В народный праздник 21 января нужно вспомнить добрым словом людей, которые вам когда-либо помогали.
В церкви нужно поставить свечку за их здоровье.
Наши предки в эту дату и сами старались совершить добрый поступок, например, угостить нищего.
Наши предки раньше верили, что сделанное 21 января добро вернется человеку в тройном размере.
Народный праздник 21 января подходит для семейных дел.
Раньше верили, если провести этот день вместе с близкими - в семье всё будет хорошо в этом году.
Существуют и запреты 21 января:
Так, нельзя варить или пить кисель – это плохая примета.
В первой половине дня нельзя работать, лучше все дела перенести на вторую половину дня.
Кроме того, в этот день нельзя покупать веревки – к беде.
Приметы на 21 января:
Если окна в доме запотели в этот день – к оттепели.
Если человек заболел в этот день – значит болеть будет не долго.
По ветру наши предки определяли погоду: так, если с юга дует - летом часто будут грозы.
По погоде дня предсказывали август месяц: снег 21 января - значит последний месяц лета будет дождливым, солнечный день значит жарким.
Источник: unian.
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