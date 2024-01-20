ПЦУ 21 января по новому стилю чтит память двух святых по имени Максим - преподобного Максима Исповедника и Максима Грека.

Православные верующие также 21 января чтят мучеников Анастасия и Неофита.

По старому стилю 21 января вспоминали святого Емельяна.

В народный праздник 21 января нужно вспомнить добрым словом людей, которые вам когда-либо помогали.

В церкви нужно поставить свечку за их здоровье.

Наши предки в эту дату и сами старались совершить добрый поступок, например, угостить нищего.

Наши предки раньше верили, что сделанное 21 января добро вернется человеку в тройном размере.

Народный праздник 21 января подходит для семейных дел.

Раньше верили, если провести этот день вместе с близкими - в семье всё будет хорошо в этом году.

Существуют и запреты 21 января:

Так, нельзя варить или пить кисель – это плохая примета.

В первой половине дня нельзя работать, лучше все дела перенести на вторую половину дня.

Кроме того, в этот день нельзя покупать веревки – к беде.

Приметы на 21 января:

Если окна в доме запотели в этот день – к оттепели.

Если человек заболел в этот день – значит болеть будет не долго.

По ветру наши предки определяли погоду: так, если с юга дует - летом часто будут грозы.

По погоде дня предсказывали август месяц: снег 21 января - значит последний месяц лета будет дождливым, солнечный день значит жарким.

Источник: unian.

Последние новости:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.

Как сообщала Politeka, праздник Покрова по новому календарю: украинцы выразили мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.