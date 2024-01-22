Ваше чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 22 января с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Что принесет вашему знаку зодиака гадание по одной карте Таро? Читай дальше.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 22 января.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Смерть.

Когда что-то, что ты любил, заканчивается, это больно, не так ли, Овен? Первое, что вам хотелось бы сделать, — это заполнить время и пространство чем-то другим, чтобы заглушить разбитость и быстрее почувствовать себя лучше.

Но это прекрасное время для исцеления и роста. Не заполняйте пустоту чем попало. Используйте его, чтобы пересмотреть свою жизнь и вернуть свое сердце и душу к целостности.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Зачем желать, чтобы случилось что-то хорошее? Упорный труд, упорство, настойчивость – вот залог успеха.

Вы можете желать, мечтать и представлять все, что захотите, но теперь пришло время перейти к мелочам и направить свою энергию на воплощение своих надежд, чтобы они сбылись для вас.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Пентаклей, перевернутая.

Вы находитесь в конце трудного сезона в вашей жизни, который был одновременно дорогостоящим и печальным, и теперь, когда вы стоите на другой стороне своего пути, разве вы не рады, что не сдались?

Вы есть и продолжаете оставаться бойцом. Сейчас у вас есть все, что вам нужно в жизни, и, что самое важное, вы знаете правду о том, кто ваши друзья, а кто нет в кругу вашего доверия.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Вы так усердно работали, чтобы достичь того, что у вас есть сегодня, и хотя вы чувствуете, что вам еще многому предстоит научиться, на самом деле у вас все хорошо, и вы готовы принять дополнительные вызовы.

Вам не обязательно оставаться на месте студента. Теперь пришло время вам стать тем, кто прокладывает путь и помогает другим овладеть теми же навыками, которые вы так усердно тренировали.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Рыцарь Мечей.

Возможно, вам не нравятся большие дебаты, но вы окажетесь в споре с человеком, который любит ссориться с другими. Они могут знать, на какие кнопки нажать, чтобы разжечь внутри вас гнев и ярость.

Вы можете быть застигнуты врасплох, если продолжите давать этому человеку презумпцию невиновности. Увидь их истинное лицо, лев. Не будьте наивными. Вы знаете, с чем имеете дело, поэтому справляйтесь с этим разумом и, если нужно, сильными словами.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Туз Пентаклей.

Вы находитесь в таком положении, которое дает вам некоторое преимущество.

Если вы сделали все, что нужно, спланировали заранее и отдали все силы, не позволяйте беспокойству испортить день. То, что должно произойти, произойдет. В какой-то момент вам придется поверить, что вашего лучшего достаточно.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая.

Ваша внутренняя жизнь, мысли, чувства и чувство безотлагательности могут создать безопасное место для отдыха ваших эмоций или вызвать страх, если вы не уверены в своей позиции по какому-либо вопросу.

Перевернутая Девятка Мечей указывает на то, что вы, возможно, боретесь с проблемой, которая взяла над вами верх.

Вместо того, чтобы самообвинения или чувство вины двигали вас в том или ином направлении, поработайте над своими страхами, чтобы увидеть, сможете ли вы разобраться в сути своих проблем. Ищите осознанность.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая.

Никто не был создан для того, чтобы продолжать выходить за рамки человеческих возможностей. У вас есть драйв и решительность, но это не значит, что вы должны быть супергероем, которому тоже не нужен отдых.

Если вы боретесь с простудой, усталостью или просто нуждаетесь в умственном отдыхе, примите один. Ты этого заслуживаешь, Скорпион. Ваше тело просит вас позаботиться о нем и дать ему немного любви.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей, перевернутая.

Последнее, что вам нужно сделать, это добавить еще один пункт в список дел.

Стрелец, у вас есть постоянный список задач, и как бы вам ни хотелось быть рядом с каждым человеком, которого вы любите, вам также нужно быть реалистом.

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что занятость — это форма отвлечения, которая мешает вам чувствовать или думать? Позвольте пыли немного осесть, чтобы вы могли вернуться к ясности ума.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Король Кубков.

Ваши чувства подобны зеркалу вашей души, и когда вы обращаете внимание на то, через что вы проходите, и на свои реакции, это показывает вам состояние вашего здоровья в данный момент.

Вы слишком остро реагируете? Вы эмоциональны? Козерог, это сигналы, чтобы проснуться и прислушаться к тому, что пытаются сказать ваше тело, разум и дух.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая.

Культура на рабочем месте и личность сложны, Водолей. Не все будут всегда ладить друг с другом. Некоторые люди могут просто удариться головой, хотя все видят, насколько похожи их личности.

Возможно, вам придется играть роль арбитра еще немного, пока эти межличностные конфликты не разрешатся. сегодня стресс, но завтра начнут проявляться признаки улучшения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая.

Вы умное печенье, Рыбы, и хотя вы знаете больше, чем обычный человек, вы не всегда показываете это. Ваша скромность мила, но и отталкивает.

Возможно, кому-то понадобится знать вашу область знаний. Итак, почему бы не немного смириться и похвастаться, просто чтобы дать понять другим, что вы можете помочь, когда или если им это когда-нибудь понадобится.

Источник: yourtango.

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