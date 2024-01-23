Средняя пенсия в Украине изменилась, однако не все украинцы почувствовали рост выплат.

В Украине на начало 2024 года зафиксировано более 10 миллионов. пенсионеров.

Аналитики Opendatabot опубликовали статистику, как изменились пенсионные выплаты за 2023 год.

По данным Пенсионного фонда Украины, 51% пенсионеров получают менее 4000 грн.

Самая маленькая средняя пенсия в Тернопольской области, где она составляет 4070 грн, самая большая в Киеве: 7248 грн.

Количество пенсионеров, получающих пенсию менее 3000 грн, уменьшилось с 39% до 30% за 2023 год.

Количество пенсионеров, у которых выплаты составляют от 3000 до 4000 грн – снизились с 23% до 21%.

Число пенсионеров, получающих выплаты от 4000 грн, возросло.

Более половины пенсионеров, а именно 51%, получают выплаты менее 4000 грн.

В комментариях украинцы поделились, как выросли их пенсии:

"Экс президенты ,депутаты, чиновники - взяточники ,доведшие страну до краха и войны ....Какая у них пенсия??? Может уравнять пенсию....всем одинакова",

"Что за лицемерие говорить о повышении средней пенсии... докинут до минималки десятку, а до максимальной 10000 и прогресс зашкаливает",

"Те, что воровали ничего не делали имеют,а работали ничего не имеют , не живут ,а выживают.!!!",

"а что можно за две тысячи купить оплатить квартиру и сидеть голодным вот доказали людей при стажах...",

"Те, что работали добросовестно ,имеют пенсию ниже 3000 ,а воровавшие и крадущие имеют завышенные пенсии!!! Разве есть справедливость на свете. Те, кто сидел на окладах и грабил население, сейчас с жиру бесится, а те, кто добросовестно относился к работе, но работал от выработки..,..имеют мизер и едва концы с концами сводят...".

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