За узагальненими тенденціями 2023 року можна вже приблизно розрахувати розмір індексації пенсій, який обчислюється відповідно до формули.

На вчасність проведення індексації пенсій впливають різноманітні фактори, зокрема загальна ситуація в країні, військові події та можлива затримка отримання міжнародної фінансової допомоги. Згідно з планами Пенсійного фонду України, індексація має відбутися на початку березня. Рівень індексації цьогорічного перерахунку становитиме менше ніж очікувалось. Про це сказав народний депутат Данило Гетманцев.

Народний депутат Данило Гетманцев передбачає, що цьогорічна індексація складе також 13%, порівняно з минулим роком, коли цей показник становив 19,7%.

За узагальненими тенденціями 2023 року можна вже приблизно розрахувати розмір індексації, який обчислюється відповідно до формули. Згідно з нею, до 50% інфляції у 2023 році додається середнє значення зростання зарплат за останні три роки (з 2020 по 2023 роки).

Певні значення з цієї формули вже відомі. Наприклад, 50% від минулорічної інфляції становить 12,9%. Деякі показники зростання зарплат за роки 2020–2021 та 2021–2022 також відомі. Однак значення за 2022–2023 роки наразі ще неопубліковане.

З початку 2024 року збільшилися виплати громадянам, які отримують мінімальну пенсію, у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму для окремих категорій осіб. Тепер ці виплати складають 2 361 гривень замість попередніх 2 093 гривень.

Також зросла мінімальна зарплата, і, відповідно, пенсії для осіб старше 65 років, які мають повний стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків), тепер становлять 2 840 гривень. З квітня ці виплати мають зрости до 3 200 гривень.

Останні новини України:

Нагадаємо, у будь-якому разі в українців можуть забрати частину пенсійних виплат.

Як писала Politeka, за яких умов українці можуть вийти на пенсію у 50 років.

Також Politeka повідомляла, які зміни підготовлені для населення через запровадження накопичувальної пенсії.