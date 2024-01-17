По обобщенным тенденциям 2023 можно уже примерно рассчитать размер индексации пенсий, который вычисляется в соответствии с формулой.

На своевременность проведения индексации пенсий влияют различные факторы, в частности, общая ситуация в стране, военные события и возможная задержка получения международной финансовой помощи. Согласно планам Пенсионного фонда Украины, индексация должна пройти в начале марта. Уровень индексации пересчета этого года составит меньше, чем ожидалось. Об этом сказал народный депутат Даниил Гетманцев.

Народный депутат Даниил Гетманцев предусматривает, что индексация в этом году составит также 13%, по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составлял 19,7%.

По обобщенным тенденциям 2023 можно уже примерно рассчитать размер индексации, который вычисляется в соответствии с формулой. Согласно ей, к 50% инфляции в 2023 году прибавляется среднее значение роста зарплат за последние три года (с 2020 по 2023 годы).

Определенные значения этой формулы уже известны. К примеру, 50% от прошлогодней инфляции составляет 12,9%. Некоторые показатели роста зарплат за годы 2020-2021 и 2021-2022 также известны. Однако значение за 2022-2023 годы пока еще не опубликовано.

С начала 2024 года увеличились выплаты гражданам, получающим минимальную пенсию, в связи с повышением прожиточного минимума для отдельных категорий лиц. Теперь эти выплаты составляют 2361 гривен вместо предыдущих 2093 гривен.

Также выросла минимальная зарплата, и соответственно пенсии для лиц старше 65 лет, имеющих полный стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин), теперь составляют 2 840 гривен. С апреля эти выплаты должны вырасти до 3200 гривен.

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