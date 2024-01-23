Кафельные полы стали популярным выбором для многих домов и квартир благодаря своему эстетическому виду и легкости ухода.

Однако, чтобы сохранить их оригинальную красоту и продолжительность, необходимо правильно ухаживать за ними. Вот несколько полезных лайфхаков для эффективной уборки кафельных подлог.

Ежедневная уборка пола от пыли и грязи

Начните с ежедневной уборки, чтобы избежать накопления пыли и грязи на кафельной поверхности. Используйте мягкую метлу или пылесос с насадкой для пола, чтобы устранить легкие загрязнения. Это поможет избежать царапин и остатков на плитках.

Используйте для уборки пола нейтральные моющие средства

Для мытья кафельного пола используйте нейтральные моющие средства. Запрещается использовать агрессивные химические вещества, такие как аммиак или восстановители блеска, поскольку они могут повредить глазурь и краску.

Теплая вода и мягкая тряпка

Для эффективной уборки пола используйте теплую воду и мягкую тряпку. Слишком горячая вода может повредить краску или глазурь, поэтому важно придерживаться рекомендаций производителя. Замочите тряпку в воде с моющим средством и осторожно протирайте поверхность плитки.

Предотвращайте накипь на фугах

Фуги между плитками могут стать местом накопления грязи и накипи. Чтобы предотвратить это, регулярно очищайте фуги пола мягкой щеткой или тряпкой. Используйте раствор из белого уксуса и воды для удаления накипи. Однако проверьте, не рекомендует ли производитель использовать уксус для вашего типа плитки.

Используйте коврики для обуви

Во избежание царапин и потери блеска на кафельном полу установите коврики или коврики для обуви во входном коридоре и других зонах большого трафика. Это позволит сохранять чистоту и уменьшает риск внесения в пол грубых частиц, которые могут повредить поверхность.

Протирание остатков воды

После мытья кафельного пола протрите его мягкой тряпкой или микрофиброванной салфеткой для удаления остатков воды. Это поможет избежать образования водяных пятен и сохранит блеск поверхности.

Читайте также:

Как хранить морковь, что она пролежала до весны: используйте луковую шелуху

Зачем замачивать лук в растворе соды: этот важный секрет знают не все

Как яичная скорлупа может оказаться полезной для вас: этого вы еще не знали