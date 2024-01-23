Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать борщ с грибами.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт грибного борща с томатным пюре, а также дала несколько лайфхаков, которые смогут сделать сам борщ заметно вкуснее.

Ингредиенты:

Картошка - 350 г

Свекла - 220 г

Морковь - 150 г

Лук - 200 г

Капуста - 250 г

Томатное пюре - 150 г

Сушеные белые грибы - 40 г

Сладкий перец - 100 г

Масло гхи - 30 г

Соль, перец, лавровые листья - по вкусу

Вода - 2 литра

Инструкции:

Сушеные грибы промойте и замочите в холодной воде на 3-4 часа. После этого воду слейте и еще раз промойте грибы. Не используйте вторичную воду, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Доведите 2 литра воды до кипения и добавьте в нее промытые грибы и нарезанный картофель. Варите до готовности.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на сковороде разогрейте масло гхи и добавьте лук, морковь, свеклу и сладкий перец. Готовьте под крышкой на среднем огне 10 минут.

Добавьте томатное пюре и готовьте еще 2-3 минуты, перемешивая, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте полученную "зажарку" в суп с картошкой и грибами.

Нарежьте капусту и добавьте ее в суп.

Посолите, добавьте перец, лавровые листья и варите еще 10-15 минут.

Дайте борщу настояться еще минимум 20 минут.

Учитывайте, что рассыпчатый картофель и сладкая свекла придают борщу особый вкус. Выбирайте качественное томатное пюре для яркого вкуса, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

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