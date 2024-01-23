Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт грибного борща с томатным пюре, а также дала несколько лайфхаков, которые смогут сделать сам борщ заметно вкуснее.
Ингредиенты:
- Картошка - 350 г
- Свекла - 220 г
- Морковь - 150 г
- Лук - 200 г
- Капуста - 250 г
- Томатное пюре - 150 г
- Сушеные белые грибы - 40 г
- Сладкий перец - 100 г
- Масло гхи - 30 г
- Соль, перец, лавровые листья - по вкусу
- Вода - 2 литра
Инструкции:
Сушеные грибы промойте и замочите в холодной воде на 3-4 часа. После этого воду слейте и еще раз промойте грибы. Не используйте вторичную воду, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Доведите 2 литра воды до кипения и добавьте в нее промытые грибы и нарезанный картофель. Варите до готовности.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, на сковороде разогрейте масло гхи и добавьте лук, морковь, свеклу и сладкий перец. Готовьте под крышкой на среднем огне 10 минут.
Добавьте томатное пюре и готовьте еще 2-3 минуты, перемешивая, советует "Мастер Шеф" Литвинова. Добавьте полученную "зажарку" в суп с картошкой и грибами.
Нарежьте капусту и добавьте ее в суп.
Посолите, добавьте перец, лавровые листья и варите еще 10-15 минут.
Дайте борщу настояться еще минимум 20 минут.
Учитывайте, что рассыпчатый картофель и сладкая свекла придают борщу особый вкус. Выбирайте качественное томатное пюре для яркого вкуса, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
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