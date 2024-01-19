Денежные переводы в Украине отслеживаются, стало известно, о каких суммах идет речь.

Кабинет Министров Украины в 2023 году принял Нацстратегию, касающуюся доходов в 2024-2030 годах.

Известно, что таким образом было выполнено одно из обязательств перед МВФ.

Тем временем в сети начали активно появляться слухи о вероятном 18-процентном налоге на переводы денег между банковскими карточками украинцев.

Информация в сети о возможном налоге на перевод денег удивила население, тем более в условиях и без того сложной экономической ситуации в стране.

Поэтому председатель Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетьманцев решил успокоить граждан, отбросив все сплетни и разговоры относительно так называемого "введения 18% налога" на перевод денег между карточками.

Таким образом, введение нового налога в Украине на перевод денег не планируется, информация, активно обсуждаемая накануне в обществе - не соответствует действительности.

Но стоит помнить, что в банковской системе действует финансовый мониторинг, он фиксирует транзакции.

Поэтому украинцам следует всегда помнить, что любые изменения могут быть введены с учетом ограничений финмониторинга, предусмотренных законом.

Закон о финмониторинге предусматривает то, что под контроль могут попасть переводы наличных денег в сумме, которая составляет более 5 тысяч гривен, поэтому банковские учреждения могут блокировать переводы, превышающие данную сумму.

Источник: unian.

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