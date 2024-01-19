Утром 19 января масштабный пожар разгорелся на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области рф, которое расположено в 50 км от границы с Украиной.

Утром в пятницу, 19 января, в результате атаки беспилотника произошло возгорание на территории Клинцевской нефтебазы.

Как заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз, территорию рф атаковал украинский беспилотник, который оккупанты якобы подавили средствами РЭБ, но при уничтожении дрон сбросил боеприпас на территорию нефтебазы.

"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. Во время уничтожения воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцевской нефтебазы", – заявил Богомаз.

Между тем в Минобороны рф сообщили несколько иную информацию, якобы в 6:40 утра БПЛА над территорией Брянской области сбили силами ПВО.

Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. На месте работают пожарно-спасательные расчеты. Для помощи в тушении нефтебазы в Клинцах прибыл пожарный поезд. На движение поездов ситуация с возгоранием якобы не влияет.

В сети уже появилось много кадров с места пожара на нефтебазе в Клинцах. В частности, огромный столб черного дыма сняли пассажиры поезда, прибывшего в город. По словам пассажиров, территорию в этом районе частично перекрыли, поэтому им пришлось обходить ее по снегу.

По предварительным данным, пострадавших нет.

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