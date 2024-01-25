Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить вкуснюу закуску для ленивых, которая имеет нежный вкус и не заставит вас много трудиться на кухне.

Ингредиенты:

Для теста:

2 яйца

100 г сахара

Щепотка соли

65 г подсолнечного масла

50 г молока

130 г муки

7 г разрыхлителя

Для начинки:

250 г сыра (9% жирности)

70 г сахара

15 г крахмала

1 яйцо

Приготовление:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения пены. Добавьте молоко и растительное масло. В другой посуде смешайте сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель, соль) и соедините их с влажными ингредиентами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.

Перелейте получившееся тесто в форму, заранее застеленную пергаментом.

"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в глубокой миске взбейте погружным блендером все ингредиенты для начинки до получения однородной массы. Переложите начинку в кондитерский мешок.

Выдавите творожную начинку по периметру и в центре формы, следуя примеру на видео. Давайте насадку на кондитерском мешке должным образом, чтобы масса распределилась равномерно, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, также посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.

Последние новости Украины:

Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.

Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.

Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.