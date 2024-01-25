Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова предложила приготовить вкуснюу закуску для ленивых, которая имеет нежный вкус и не заставит вас много трудиться на кухне.
Ингредиенты:
Для теста:
- 2 яйца
- 100 г сахара
- Щепотка соли
- 65 г подсолнечного масла
- 50 г молока
- 130 г муки
- 7 г разрыхлителя
Для начинки:
- 250 г сыра (9% жирности)
- 70 г сахара
- 15 г крахмала
- 1 яйцо
Приготовление:
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром до получения пены. Добавьте молоко и растительное масло. В другой посуде смешайте сухие ингредиенты (муку, разрыхлитель, соль) и соедините их с влажными ингредиентами, делится "Мастер Шеф" Литвинова.
Перелейте получившееся тесто в форму, заранее застеленную пергаментом.
"Мастер Шеф" Литвинова добавляет, в глубокой миске взбейте погружным блендером все ингредиенты для начинки до получения однородной массы. Переложите начинку в кондитерский мешок.
Выдавите творожную начинку по периметру и в центре формы, следуя примеру на видео. Давайте насадку на кондитерском мешке должным образом, чтобы масса распределилась равномерно, добавляет "Мастер Шеф" Литвинова.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 30-35 минут, также посоветовала "Мастер Шеф" Литвинова.
Последние новости Украины:
Напомним, звезда "Мастер Шеф" Литвинова дала простой рецепт домашних запеченных роллов.
Как сообщала Politeka, звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова дала рецепт быстрой и безопасной домашней шаурмы.
Также Politeka писала, что Татьяна Литвинова показала, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу.