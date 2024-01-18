Крещение в ПЦУ больше не будут отмечать 19 января.
По новому новоюлианскому календарю праздник выпадает на 13 дней раньше, а именно 6 января.
5 января украинцы будут отмечать Крещенский сочельник.
19 января отмечается еще один праздник - Богоявление.
В Библии сообщается, что во время крещения Иисуса с небес опустился Святой Дух в форме белого голубя, после чего все присутствующие люди убедились, что Иисус действительно является Сыном Божьим.
Издавна в этот день существовали некоторые запреты, в частности, нельзя желать другому человека зла, задумывать недоброе.
Не рекомендуется стричь волосы и ногти, ведь можно судьбу свою срезать, испортить.
Запрещено разводить злые сплетни, осуждать - иначе вернется бумерангом.
Церковь запрещает заниматься гаданиями и магическими ритуалами.
В прорубь с освященной водой нельзя плевать, бросать мусор, выливать отходы.
Везде воды в этот день категорически нельзя ругаться.
Народные приметы этого дня
Сильный мороз в этот день - к богатому урожаю зерновых.
Ясная и холодная погода - значит лето будет засушливым.
Туман в этот день — летом ждите богатый урожай.
Снегопад и снег падает большими хлопьями - в этом году будет хороший урожай.
Звезды ярко блестят в эту ночь - морозы станут сильнее.
Источник: ТСН.
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