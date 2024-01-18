Религиозный праздник 19 января в церковном календаре - день памяти преподобного Макария Великого.

Крещение в ПЦУ больше не будут отмечать 19 января.

По новому новоюлианскому календарю праздник выпадает на 13 дней раньше, а именно 6 января.

5 января украинцы будут отмечать Крещенский сочельник.

19 января отмечается еще один праздник - Богоявление.

В Библии сообщается, что во время крещения Иисуса с небес опустился Святой Дух в форме белого голубя, после чего все присутствующие люди убедились, что Иисус действительно является Сыном Божьим.

Издавна в этот день существовали некоторые запреты, в частности, нельзя желать другому человека зла, задумывать недоброе.

Не рекомендуется стричь волосы и ногти, ведь можно судьбу свою срезать, испортить.

Запрещено разводить злые сплетни, осуждать - иначе вернется бумерангом.

Церковь запрещает заниматься гаданиями и магическими ритуалами.

В прорубь с освященной водой нельзя плевать, бросать мусор, выливать отходы.

Везде воды в этот день категорически нельзя ругаться.

Народные приметы этого дня

Сильный мороз в этот день - к богатому урожаю зерновых.

Ясная и холодная погода - значит лето будет засушливым.

Туман в этот день — летом ждите богатый урожай.

Снегопад и снег падает большими хлопьями - в этом году будет хороший урожай.

Звезды ярко блестят в эту ночь - морозы станут сильнее.

Источник: ТСН.

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