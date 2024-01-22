Певица Ирина Билык любит готовить, знает много рецептов вкусных блюд и иногда делится своими кулинарными секретами с поклонниками.

На этот раз Ирина Билык рассказала секрет своих фирменных и вкусных котлет, пишет Politeka.net.

«Берем куриное филе и нарезаем небольшими кусочками. Также берем кабачок – либо небольшой, либо половинку большого. Снимаем с него шкурку, чтобы котлеты были вкусные, мягкие и пухленькие», - прокомментировала ход приготовления Ирина Билык.

Кабачок натираем.

Берем лук, по желанию добавляем чеснок и смешиваем в блендере. Также добавляем к луку, чесноку и филе сырое куриное яйцо и белую булочку, вымоченную в молоке.

Фарш соединяем с натертым кабачком. Добавляем соль и перец. Разогреваем сковороду.

«Я пользуюсь маслом тхи, которое сама и готовлю», - поделилась еще одним своим секретом Ирина Билык.

Выкладываем котлеты, обжариваем с двух сторон.

"Вуаля, наши котлетки готовы!", - отметила Ирина Билык, демонстрируя аппетитные и румяные котлеты.

Ирина Билык подчеркнула, что этим рецептом могут воспользоваться и мужчины, чтобы порадовать свою любимую.

Также Ирина Билык показала, как украсила свои котлеты зеленью, оливкой, соусом и помидорами.

«Можно есть с гречкой, рисом, макаронами. А можно просто с томатным соком… Готовить с Ириной Билык так просто!», - подчеркнула певица.

В комментариях к рецепту поклонники Ирины Билык согласились, что блюдо действительно очень аппетитное:

«Да, котлетки очень аппетитны у вас»,

«Какая вкуснятина, мммм»,

«Красивые, аппетитные»,

«Великолепные котлетки!».

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