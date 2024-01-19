Ежедневный гороскоп на 19 января уже здесь с астрологическим прогнозом для всех знаков зодиака.

Ежедневный гороскоп на 19 января, откройте для себя астрологические предсказания знаков Зодиака для любви, здоровья и денег.

Ежедневный гороскоп на 19 января:

Овен

(21 марта – 19 апреля)

Пришло время дружбы и общения, Овен.

Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом Водолея, ваш сектор партнерства и сетей. У вас есть что-то, что вы хотели бы продвигать или согласовать с личным брендом?

Это прекрасное время, чтобы расширить свое присутствие в социальных сетях или начать новый проект, связанный с Интернетом и средствами массовой информации.

Телец

(20 апреля – 20 мая)

Это прекрасное время, чтобы продолжить карьеру, которая также является страстью. Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом общественной репутации и карьеры.

Поскольку Водолей связан с общественными делами, организации или группы, которые помогают другим, являются прекрасным местом для направления части вашей энергии. Если у вас есть время и вы хотели бы пожертвовать его на благотворительность, следующие 30 дней — самое время сделать это.

Близнецы

(21 мая – 20 июня)

Вернитесь к духовной практике, Близнецы. Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом философии, образования и убеждений.

Если вы подумывали о том, чтобы вернуться в церковь, начать ежедневную медитативную практику или прочитать книги на духовные темы, возьмите копию названия, которое соответствует вашему интересу, и погрузитесь в книги «Четыре соглашения».

Рак

(21 июня – 22 июля)

То, что нужно раскрыть, произойдет в этом месяце, и что бы это ни было, Рак, не бойся узнать правду.

Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом тайн и общих ресурсов. Используйте это время, чтобы глубоко погрузиться в интригующие вас темы, связанные с астрологией или эзотерикой.

С более практической точки зрения, этот солнечный сезон поощряет обновление важных записей, включая завещания, бенефициаров и контактных лиц.

Лев

(23 июля – 22 августа)

Что ты хочешь сделать, Лев? Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом обязательств.

Это прекрасное время, чтобы углубиться в идею, проект и начать воплощать ее в свою жизнь, планируя свои следующие шаги.

Возможно, вы не готовы полностью реализовать свои планы из-за Сатурна в Водолее в настоящее время, но заложить фундамент — это замечательное дело для вас.

Дева

(23 августа – 22 сентября)

Позаботьтесь о себе, и если с начала года вы не достигли своих целей в области здоровья и фитнеса, никогда не поздно начать все сначала. Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом здоровья и повседневных обязанностей.

Почему бы не пересмотреть свой первоначальный план тренировок или не взглянуть на то, как вы выстраиваете свой график питания?

Хотя Солнце в шестом астрологическом доме может быть трудным временем для сохранения преданности делу, небольшие решения, принимаемые ежедневно, могут создать большой импульс в течение следующих 30 дней.

Весы

(23 сентября – 22 октября)

Сделайте что-нибудь веселое и игривое, что также позволит вам раскрыть своего внутреннего художника. Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом творчества и удовольствий. Чем вы любите развлечься, Весы?

Вам нравится рисовать, рисовать или просто баловаться книжками-раскрасками для взрослых? Даже если вам не нравится на самом деле участвовать в творчестве, вы можете включить яркие цвета в свою повседневную жизнь, чтобы стимулировать чувства и ощущения от этого.

Для разнообразия начните использовать цветовые схемы на своих личных устройствах или сделайте что-нибудь простое, например обновите цвет своей спальни или комнаты в доме, где вы проводите много времени за работой.

Скорпион

(23 октября – 21 ноября)

Откройте свой дом для новой энергии, Скорпион, и это может включать в себя приглашение друзей на ужин или проведение светского мероприятия, которое уже давно просрочено.

Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом дома и семьи.

Это прекрасное время, чтобы начать сотрудничать с родственниками в вопросе воссоединения семьи. До лета еще достаточно времени, чтобы начать искать лучшие цены на путешествия или аренду определенных мест.

Стрелец

(22 ноября – 21 декабря)

Что нужно сказать, написать или пересмотреть Стрельцу? Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом общения, а поскольку Меркурий ретроградный, важно сделать резервную копию важных данных на внешнем жестком диске, если вы еще этого не сделали.

Если у вас есть электронные письма, которые нужно наверстать, или голосовая почта, которая устарела и требует обновления, эта неделя — отличное время для этого. Третий солнечный дом также связан с автомобилями и вашим местным сообществом.

Вам нравится ездить по окрестностям и осматривать окрестности? Запланируйте приятную поездку на машине с другом, чтобы узнать, что нового в вашем районе.

Козерог

(22 декабря – 19 января)

Вы можете инвестировать в себя и создать свое личное богатство, а когда у вас будет хорошее положение, сделать пожертвование в любимую благотворительную организацию.

Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом денег и личного имущества.

Возможно, посмотрите, что происходит в Метавселенной, NFT или криптовалютах. Положите несколько долларов в криптокошелек и начните увеличивать свой личный портфель.

Водолей

(20 января – 18 февраля)

С днем ​​рождения, Водолей, пришло время перемен.

Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом идентичности, поэтому, начиная с вашего внешнего вида и заканчивая тем, что вы носите и чем занимаетесь, сейчас самое время начать работу над личным развитием.

Что вас не устраивает и что вы можете сделать, чтобы начать все сначала и улучшить эти области? Когда Солнце находится в вашем знаке, это идеальное время, чтобы начать.

Рыбы

(19 февраля – 20 марта)

Зачем питать обиду или гнев по поводу того, что вы не можете изменить?

Солнце входит в знак зодиака Водолей, ваш солнечный дом прошлого. И хотя этот сезон подчеркивает негатив вашей истории, это не значит, что вам нужно мысленно там останавливаться.

Что он может сделать, так это помочь вам осознать то, с чем вы больше не ассоциируетесь, в том числе насколько сильно вы изменились. Следующий месяц может стать сезоном прощения и обучения отпускать ситуацию и позволять вашей высшей силе делать то, для чего она предназначена.

Источник: yourtango.

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