Глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа предлагает увеличить налог украинцам, которые зарабатывают больше 20 тысяч гривен в месяц.

Об увеличении налога на "роскошь" она заявила в эфире телемарафона.

"Если вы зарабатываете от 20 тыс. гривен, например, то вы могли бы платить военный сбор не 1,5%, а 3-5%. Это помогло бы удерживать нашу армию и это было бы справедливо", - считает Пидласа.

Кроме того, нардеп ВР предлагает ввести дополнительную пошлину "на роскошь" для дорогих товаров.

По ее словам, несмотря на войну огромное количество автомобилей и дорогой техники заезжает в страну.

"Мы видим по таможенной статистике, сколько ноутбуков, телефонов каждый месяц мы импортируем. Если это новый айфон, который стоит 60-70 тыс. гривен, то он может быть обложен дополнительной пошлиной", - заявила глава бюджетного комитета ВР.

Украинцы отреагировали в сети:

"Что сейчас 20 тыс гривен? Это копейки. Вы цены в магазинах видели? Спуститесь на землю грешную",

"Совсем уехали из катушек, я заработал средства и оплатил налоги, потом купил товар с налогооблагаемых средств и снова оплатил налоги?!",

"Магазины платят налоги с дохода, НДС и т.д.,а тут еще надо,чтобы холодильник или телевизор в семье был мечтой,а не необходимостью",

"И ни слова о налоге на дорогие часы, шмотки и аксессуары у депутатов на миллионы долларов", - пишут украинцы, комментируя новость.

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