Актриса и телеведущая Лилия Ребрик любит, когда дома чисто, а на столе домашние и вкусные блюда.

Дни Лилии Ребрик расписаны на месяц вперед. Однако Лилия не только телеведущая и актриса, но и жена и мама. Поэтому у звезды есть своя коллекция рецептов, которыми иногда делится со своими поклонниками.

Да, Лилия Ребрик рассказала рецепт булочек бриош. Ингредиенты понадобятся следующие: 230 мл молока, 20 г свежих дрожжей, 2 яйца, 125 г размягченного сливочного масла, 600 г муки, 70 г сахара, 0.5 ч.л. соли, а также яичный желток и 2 ст. л. молока.





Сначала в разогретом молоке разведите свежие дрожжи, затем вбейте в миске масло и яйца. Смешайте с молоком с разбавленными дрожжами.

Следующий шаг в приготовлении булочек бриош – смешайте муку с сахаром и солью в большой миске и сделайте внутри углубления и влейте жидкую смесь.

«Вилкой тщательно размешайте мучную смесь до однородности. Замесите тесто. Оставьте его подходить в миске, покрытой пищевой пленкой на 1,5 часа», - рассказала Лилия Ребрик о ходе приготовления.

Затем скатайте шарики и смажьте каждую смесью желтка с молоком. Оставьте на присыпанной мукой поверхности на 30 мин.

"Они получились нереальные!", - рассказывала Лилия Ребрик о результате приготовления.

Отметим, бриош – это французская сладкая булочка из теста, в состав которого обычно входят мука, яйца, масло, сахар, молоко, дрожжи (пивные), соль. Выделяет ее нежнейшая пышная текстура и благородная история, достигающая аж 17 в. Нередко в тесто для бриош добавляют изюм, фрукты, темный шоколад.

Выпекают бриош в предварительно разогретой до 170 С духовке в течение 10 минут.

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