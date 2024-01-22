Приготовить этот салат из пекинской капусты очень быстро и просто, ведь в его состав входят простые, но вкусные ингредиенты.

Все больше и больше блюд готовят люди из пекинской капусты, ведь она вкусная и очень полезная. Пекинская капуста, как известно, содержит много витамина С, который является антиоксидантом.

Пекинская капуста имеет нежный и сочный вкус, а кроме витамина С, содержит в себе витамины A, K, группы B. Кроме того, пекинка содержит минералы, аминокислоты и органические кислоты.

Рецептов салатов из пекинской капусты существует большое количество и все их объединяет не только хороший вкус, но и легкость в приготовлении.

Салат из пекинской капусты.

А этот рецепт салата из пекинки пригодится, когда гости, как говорится, уже на пороге.

Для его приготовления понадобятся следующие ингредиенты: пекинская капуста, 200 г крабовых палочек, яйца (вареные), зелень, консервированная кукуруза, майонез или сметана.

Пекинскую капусту, крабовые палочки и яйца нарезаем, добавляем зелень и заправку. Вот и все, салат из пекинской капусты на скорую руку готов.

Салат из пекинской капусты.

Его уникальность полегает в том, что по вкусу можно добавить или убрать любой ингредиент. Например, крабовые палочки заменить куриным филе, ветчиной, балыком, охотничьими колбасками или салями. Также салаты из пекинской капусты готовят с консервированной рыбой, например с тунцом или сардинами.

Салат из пекинской капусты будет отлично смаковать и просто с овощами – огурцом, помидором и зеленью.

Кроме того, к салату из пекинки подойдут любые соусы или самая простая диетическая заправка – греческий йогурт.

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