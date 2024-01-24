Не выбрасывайте слегка использованную алюминиевую фольгу, ее можно использовать не только на кухне.

Держите это многозадачное сокровище под рукой, и у вас всегда будет быстрое решение для глажки, рукоделия или даже поднятия тяжестей.

В следующий раз, когда вы окажетесь на грани того, чтобы выбросить почти неиспользованный квадрат фольги, отправьте его в прачечную или сохраните для другой из этих полезных целей.

Удалите статику с одежды

Нет ничего хуже, чем идти на работу с любимой одеждой, прилипшей друг к другу, как магниты. К счастью, с помощью алюминиевой фольги вы можете избавиться от статического электричества . Для этого просто возьмите плоский лист алюминиевой фольги и протрите им одежду. Вы также можете попытаться предотвратить появление статического электричества, бросив в сушилку три или более алюминиевых шарика вместе с одеждой, чтобы максимально удалить статическое электричество.

Гладить сразу с двух сторон

Подложите под чехол гладильной доски лист фольги , чтобы он отражал тепло от утюга. Это позволяет гладить обе стороны одежды одновременно и сокращает время глажки почти вдвое.

Впитайте запах обуви

Если у вас есть несколько пар вонючих кроссовок , вам поможет алюминиевая фольга. Оторвите три куска фольги для каждой обуви и скатайте их в шарики. Убедитесь, что кроссовки высохли, вставьте шарики из фольги внутрь каждого ботинка и оставьте на ночь. Фольга впитает неприятные запахи и, в отличие от порошков и спреев, не оставит после себя никаких следов и грязи.

Заточить ножницы

Тупые ножницы — проклятие мастеров во всем мире. Заточите изношенные ножницы , сложив несколько слоев алюминиевой фольги, сложив их пополам, а затем разрезав лезвиями; Шесть-восемь движений сделают ваши ножницы красивыми и острыми.

Переместите тяжелую мебель.

Из фольги можно сделать недорогой импровизированный ползунок, который поможет передвигать тяжелую мебель. Просто оберните фольгу вокруг нижней части ножек тупой стороной вниз. (Тупая сторона более скользкая, чем блестящая.) Фольга позволит легко перемещать мебель по полу — поднимать тяжелые предметы не потребуется.

Наливайте жидкости

Используйте фольгу, чтобы сделать одноразовую воронку для быстрого перекачивания грязных жидкостей, таких как масло , или липких, таких как мед. Просто сложите вдвое кусок прочной алюминиевой фольги и придайте ей форму конуса. Изюминкой этого простого хака является отсутствие грязной уборки: когда вы закончите, просто выбросьте его или очистите и выбросьте в мусорную корзину.

Соберите разлитую жидкость из духовки

Хотя считалось, что дно духовки можно выстелить фольгой, исследования показывают, что это может со временем повредить прибор. Вместо этого положите лист прочной фольги на решетку под блюдом, которое вы готовите, чтобы собрать пролитую жидкость до того, как она достигнет дна духовки. А чтобы ваши деньги действительно окупились, прежде чем выбрасывать старую фольгу, скомкайте ее и используйте для очистки прилипших остатков пищи с решеток или форм для выпечки.

Источник: bobvila.

Читайте также:

Как пережить холодную зиму в тепле: нужные советы для украинцев.

В доме всегда будет чисто: основные советы по уборке, которые следует использовать ежемесячно

Как стирать и сушить шерстяные вещи: интересные советы для хозяек.