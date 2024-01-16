Простые способы сделать свой дом теплым и защищенным от атмосферных воздействий, независимо от сезона.

Отличное решение

Все еще счищете снег с подъездной дорожки? Ускорьте работу, покрыв обе стороны лезвия лопаты антипригарным кулинарным спреем. Снег, лед навсегда соскользнут с лопаты и с вашей спины.

Политика открытых дверей

Оставление дверей шкафа приоткрытыми может показаться неопрятным для некоторых людей, но временное игнорирование вашего внутреннего фанатика аккуратности может спасти вас от самого большого беспорядка зимы: замерзших труб. Открытие дверей шкафов, особенно тех, которые расположены под раковиной, где есть водопроводные трубы, позволяет теплому воздуху циркулировать, что в конечном итоге помогает предотвратить замерзание труб .

Уклоняйтесь от сквозняка

Если вы чувствуете холодный сквозняк под дверью, не ждите, пока вы получите заоблачный счет за отопление, прежде чем изолировать ее с помощью сквозняка, сделанного своими руками. Сверните коврики, коврики или носки и втисните их в щели дверных проемов, чтобы предотвратить утечку воздуха.

Пузырь проблем

Помимо защиты упаковок, пузырчатую пленку можно также использовать для улавливания воздуха, выходящего из окон. Разрежьте пузырчатую пленку по размеру, распылите на окно пленку воды и прижмите пузырчатую пленку к оконному стеклу, чтобы попрощаться с зимними болями в окнах.

Ведущий свет

Блуждание в темноте со свечой в руке может показаться средневековым, но по сей день это остается эффективным способом обнаружить источник холодного сквозняка. С помощью магазинной или самодельной свечи осмотрите холодные оконные и дверные рамы. Если пламя мерцает – рядом сквозняк!

Поднимите занавес

Задернуть шторы на всю зиму — это верный способ уменьшить количество света и тепла, одновременно увеличивая вероятность лихорадки в доме . Днем откройте шторы в жилых помещениях с интенсивным движением транспорта, чтобы защититься от холода и уныния с помощью естественного света, тепла и энергии солнца.

Источник: bobvila.

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