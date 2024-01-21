Многим из нас нравится вид белых вещей, покрывающих наши дворы и дома, но мы не знаем никого, кто с нетерпением ждет возможности расчистить дорожки и подъездные пути после сильного снегопада.

Следуйте этим советам, чтобы быстро и безопасно убрать снег.

Убирайте снег, пока он падает.

Ожидаете ли на этих выходных снегопада? Не ждите, пока весь снег выпадет, прежде чем доставать лопату для снега, иначе вы усложните свою работу и получите травму. Для более быстрого и безопасного удаления снега сгребайте его по мере того, как он падает на подъездную дорожку, примерно раз в час во время сильного снегопада.

Используйте продукты, подходящие для ваших твердых поверхностей.

При выборе подходящих инструментов для уборки снега и растапливания льда для работы большое значение имеет материал, из которого изготовлена ​​подъездная дорога. Для бетона используйте только хлорид кальция — использование каменной соли для бетона может еще больше усугубить ситуацию с уже потрескавшимися или сколами поверхностями.

При работе с кирпичом и брусчаткой используйте пластиковые лопаты, поскольку металлические лезвия могут повредить их. При уборке снега с асфальтированных подъездных дорог не забывайте держать лопату и лезвия снегоуборщика на расстоянии не менее полудюйма от земли, чтобы не повредить поверхность проезжей части.

Держите лопату близко к телу.

Расчистка снега — слишком распространенная причина зимних травм, но это не обязательно так. Многие травмы происходят просто потому, что лопатщик не смог отработать правильную технику во время работы лопатой. Во избежание травм держите лопату близко к телу. Это поможет вам не переусердствовать, что вызывает чрезмерную нагрузку на руки, плечи и спину.

Не допускайте налипания снега.

Если вам когда-нибудь приходилось сгребать кучу липкого снега с конца лопаты, вам нужно запомнить этот полезный совет. Вот как предотвратить прилипание снега к лопате: нанесите обильный слой антипригарного кулинарного спрея на переднюю и заднюю часть лезвия лопаты. Смазка позволит снегу соскальзывать с лезвия, что облегчит вашу работу.

Источник: bobvila.

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