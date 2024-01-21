Существует миллион способов обогреть дом, и не все из них требуют включения печи.

Взгляните на некоторые из самых инновационных и удобных способов согреться в этом сезоне.

Когда наступают холода, вы чувствуете, что никогда не сможете согреться? К счастью, существует множество инновационных продуктов, которые созданы для того, чтобы вам было уютно и комфортно, где бы вы ни находились: дома, в офисе или в пути.

Дорожная кружка с контролем температуры

Ваша зимняя поездка станет еще уютнее. Любители кофе (или любители горячего какао) могут сохранять свои напитки теплыми от подъезда к подъезду с помощью этой дорожной кружки с подогревом, срок службы батареи которой составляет 3 часа.

Матрас с подогревом.

Умный наматрасник обеспечивает равномерный, всесторонний нагрев там, где вы этого хотите, и нулевую температуру там, где этого не требуется. Это означает, что один партнер может повысить температуру, в то время как другой спит на прохладной стороне кровати.

Носки-тапочки с подогревом

Наденьте эти носки-тапочки, включите обогрев и выберите идеальную температуру, а затем наслаждайтесь ощущением тепла, возвращающегося к вашим замерзшим пальцам ног. Вы можете рассчитывать на то, что аккумуляторные батареи обеспечат до 8 часов тепла — идеальное решение для прогулок по холодному полу в доме.

Одеяло с подогревом

В холодную погоду вы можете дрожать в постели, но вам не обязательно всю зиму страдать от стука зубов. Замените одеяло стеганым флисовым одеялом с подогревом , чтобы получить уютное, но контролируемое тепло. В одеяле из полиэстера используется технология для регулировки температуры.

Персональный обогреватель

Обогреватель мощностью 200 Вт быстро обеспечит тепло в вашем личном пространстве благодаря питанию от вентилятора. Благодаря компактному размеру его можно легко носить с собой дома или в офисе, чтобы избавиться от холода, когда у вас озноб. А благодаря защите от перегрева и прохладному внешнему виду вы сможете обеспечить надлежащую пожарную безопасность.

Источник: bobvila.

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