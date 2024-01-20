Экс-судья шоу "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную пиццу без мяса.

Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусную пиццу, однако без мяса. Несмотря на то, что в блюде не используется мясо, данный вариант пиццы получается очень насыщенным, подмечает "Мастер Шеф".

Ингредиенты:

Цветная капуста - 400 г

Сладкий перец - 400 г

Брокколи - 400 г

Шампиньоны - 400 г

Сладкий лук - 200 г

Тыква - 400 г

Моцарелла - 150 г

Пармезан - 40 г

Французская горчица - 100 г

Кетчуп - 200 г

Соль, перец - по вкусу

Растительное масло - для сбрызгивания

Приготовление:

1. Подготовка овощей:

Нарежьте цветную капусту, сладкий перец, брокколи, шампиньоны и тыкву как на видео, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Положите нарезанные овощи на противень, посолите, поперчите и сбрызните растительным маслом.

2. Запекание:

Запекайте овощи в разогретой духовке при 200 градусах в течение 20 минут.

3. Добавление лука и сыра:

Достаньте противень и выложите сверху сладкий лук. "Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, посыпьте сверху пармезаном и моцареллой.

4. Завершение запекания:

Продолжайте запекать еще 20 минут до того, как сыр станет золотистым.

5. Подача:

Выньте из духовки и подавайте горячим на стол.

Подсказка:

Перед подачей посыпьте свежим базиликом или петрушкой. Сервируйте с французской горчицей и кетчупом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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