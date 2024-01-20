Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусную пиццу, однако без мяса. Несмотря на то, что в блюде не используется мясо, данный вариант пиццы получается очень насыщенным, подмечает "Мастер Шеф".
Ингредиенты:
- Цветная капуста - 400 г
- Сладкий перец - 400 г
- Брокколи - 400 г
- Шампиньоны - 400 г
- Сладкий лук - 200 г
- Тыква - 400 г
- Моцарелла - 150 г
- Пармезан - 40 г
- Французская горчица - 100 г
- Кетчуп - 200 г
- Соль, перец - по вкусу
- Растительное масло - для сбрызгивания
Приготовление:
1. Подготовка овощей:
Нарежьте цветную капусту, сладкий перец, брокколи, шампиньоны и тыкву как на видео, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Положите нарезанные овощи на противень, посолите, поперчите и сбрызните растительным маслом.
2. Запекание:
Запекайте овощи в разогретой духовке при 200 градусах в течение 20 минут.
3. Добавление лука и сыра:
Достаньте противень и выложите сверху сладкий лук. "Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, посыпьте сверху пармезаном и моцареллой.
4. Завершение запекания:
Продолжайте запекать еще 20 минут до того, как сыр станет золотистым.
5. Подача:
Выньте из духовки и подавайте горячим на стол.
Подсказка:
Перед подачей посыпьте свежим базиликом или петрушкой. Сервируйте с французской горчицей и кетчупом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
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