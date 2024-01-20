Звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как приготовить вкусную пиццу, однако без мяса. Несмотря на то, что в блюде не используется мясо, данный вариант пиццы получается очень насыщенным, подмечает "Мастер Шеф".

Татьяна Литвинова

Ингредиенты:

  • Цветная капуста - 400 г
  • Сладкий перец - 400 г
  • Брокколи - 400 г
  • Шампиньоны - 400 г
  • Сладкий лук - 200 г
  • Тыква - 400 г
  • Моцарелла - 150 г
  • Пармезан - 40 г
  • Французская горчица - 100 г
  • Кетчуп - 200 г
  • Соль, перец - по вкусу
  • Растительное масло - для сбрызгивания

Приготовление:

1. Подготовка овощей:

Нарежьте цветную капусту, сладкий перец, брокколи, шампиньоны и тыкву как на видео, делится "Мастер Шеф" Литвинова. Положите нарезанные овощи на противень, посолите, поперчите и сбрызните растительным маслом.

2. Запекание:

Запекайте овощи в разогретой духовке при 200 градусах в течение 20 минут.

3. Добавление лука и сыра:

Достаньте противень и выложите сверху сладкий лук. "Мастер Шеф" Литвинова рассказывает, посыпьте сверху пармезаном и моцареллой.

4. Завершение запекания:

Продолжайте запекать еще 20 минут до того, как сыр станет золотистым.

5. Подача:

Выньте из духовки и подавайте горячим на стол.

Подсказка:

Перед подачей посыпьте свежим базиликом или петрушкой. Сервируйте с французской горчицей и кетчупом, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

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