Средняя пенсия в Украине выросла на 16,5% и составляет 5385 гривен.

Более 10 миллионов пенсионеров зафиксировано в Украине на начало 2024 года.

По данным Пенсионного фонда Украины, 51% пенсионеров получают менее 4000 грн.

Аналитики Opendatabot предоставили статистику, как изменились пенсионные выплаты в 2023 году.

Так, наименьшая средняя пенсия на Тернопольщине, где она составляет 4070 грн.

Самая большая в Киеве: 7248 грн.

Количество пенсионеров, получающих пенсию менее 3000 грн, уменьшилось с 39% до 30% за 2023 год.

Количество пенсионеров, у которых выплаты составляют от 3000 до 4000 грн – снизились с 23% до 21%.

Число пенсионеров, получающих выплаты от 4000 грн, возросло.

Более половины пенсионеров, а именно 51% получают выплаты менее 4000 грн.

Средняя пенсия в Житомирской области составляет 5924 грн.

В Киеве – 7249 грн, Ровенская область – 6674 грн, Донецкая область – 6622 грн, Луганская область – 6334 грн.

"Это когда у кого-то 20000, а у кого-то 2000",

"Не смешит людей,у моей сестры 47 лет стажа 3400, мужчина проработал сварщиком, пенсия 2520",

"У наших пенсионеров,кого не спрашивал-до 3 тысяч в поселке",

"Это когда кто-то ест мясо, а кто-то капусту, но ведь в среднем выходят голубцы",

"Какой-то бывший чинуша получает 10тыс. обычный пенсионер 2тыс. а средняя 6 тыс",

"Какая 5.400? У меня – 3500, сорок лет педагогического стажа, у мужчины – 4700, сорок три года стажа. У меня возникает вопрос, за какие такие заслуги имеют заоблачные пенсии судьи и вся другая провластная свита, а люди, которые работали в колхозах, на заводах, производстве и действительно тяжело работали, имеют мизерные пенсии...», - жалуются украинцы в комментариях.

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