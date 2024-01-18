Украинцы и военные отреагировали на заявление главы МИДа Кулебы о готовности страны "воевать лопатами"

Так, глава МИД заявил, что даже без поддержки Запада Украина не будет сдаваться ни при каких обстоятельствах.

"Даже если у нас закончится оружие, мы будем воевать лопатами", - заявил Кулеба.

Журналистка Леся Ганжа, которая сейчас служит в 517 батальоне, отреагировала на своей странице в Фейсбук на недавнее заявление главы МИД.

Ганжа рассказала о случае, когда ее подразделение было в сложной ситуации - штаб не давал ребятам разрешения на уход, когда кончилось боекомплекты и призывал окапываться.

"У нас тогда и фраза появилась о воевать лопатами как о мере наивысшего цинизма и абсурда: сидеть в уютном подвале и призывать других к тупому героизму. Поэтому от министра было достаточно неожиданно. Думаю, после таких слов человек должен взять лопату и пойти в окопы под Бахмут. На пару дней. Чтобы в голове рассвело", - написала Леся Ганжа.

В комментариях к посту журналистки украинцы поделились своими мыслями:

"Не сделать ничего, чтобы у нас появилось оружие - еще больший цинизм",

"Он это говорил для Запада, чтобы партнеры давали нормальное оружие. Ибо действительно останутся только лопаты",

"Так это же он о себе говорил и свою команду - "Мы будем..."",

"Вот так. Может и много полезного сделал министр на своем посту, но останется в памяти общества, как предлагавший "воевать лопатами"",

"О воевать лопатами он говорит еще с лета".

Последние новости Украины:

Мобилизация в Украине: населению предложили отсрочку по новому условию.

Как сообщала Politeka, ¦мобилизацию в Украине усилили еще в одной области: где по-новому будут вручать повестки

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.