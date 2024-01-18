Телеведущая Маричка Падалко любит готовить, имеет много рецептов и среди них есть даже успокаивающие.

Одним из таких рецептов звезда «1+1» и поделилась на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Успокаивающий рецепт панкейков! Помогает отвлечься от переживаний и сосредоточиться на приятных делах», - рассказала об этом рецепте Маричка Падалко.

Рецепт панкейков.

На большую порцию панкейков (35 штук) понадобятся следующие ингредиенты: 2 яйца, 400 г муки, 2 ч.л. разрыхлителя, 8 ст.л. сахара, 80 г растопленного масла, 500 мл молока.

Ход приготовления панкейков по рецепту Марички Падалко достаточно прост.

Сначала необходимо добавить разрыхлитель в муку и просеять. Затем перемешать все ингредиенты, пока тесто не станет похоже на густую сметану.

Оно должно быть реже, чем на оладьи, но гуще теста для блинов.

«Выпекать на сухой сковороде. Переворачивать, как только на поверхности теста появляются пузырьки», - рассказывала о ходе приготовления Падалко.

Рецепт панкейков.

В комментариях к рецепту панкейков подписчики Марички Падалко благодарят и отмечают, что блюдо получается действительно вкусным.

«Большое спасибо за рецепт! Уже второе воскресенье радую семью вкусным завтраком!»,

«Спасибо за рецепт, действительно очень легко готовить, на завтрак в выходной – получилось очень вкусно»,

«Супер! Очень вкусные получились»,

«Спасибо за рецепт! Получились очень вкусные».

Рецепт панкейков.

Отметим, панкейки — это вкусное блюдо, популярное в США и Канаде. По составу панкейки похожи на тонкие блины, а по виду — на оладьи.

Это блюдо происходит из Америки, где традиционно подается большой кипой, щедро политой кленовым сиропом.

Панкейки подаются с разными добавками: кленовым или шоколадным сиропом, с ягодами, фруктами, медом. Кроме того, панкейки можно готовить с начинкой: ягодами, фруктами, кисломолочным сыром.

Рецепт панкейков.

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