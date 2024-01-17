Церковный праздник 18 января, день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

18 января по новому церковному календарю (31 января по старому стилю) - день памяти святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского и выдающегося церковного писателя.

По старому церковному календарю православные праздновали Крещенский сочельник.

Православные соблюдали пост и много молились, а главным блюдом на столе в этот день была голодная кутья - традиционная постная каша.

До праздника Крещения заранее следовало убраться и постирать. 19 января всю доступную воду считали освященной, и использовать ее для для бытовых нужд было запрещено.

Поэтому в Крещенский сочельник старались успеть сделать все дела, связанные с уборкой.

Другая причина – народное суеверие о том, что накануне Крещения Господня активизируется нечистая сила.

В доме особенно тщательно вычищали углы, а затем окропляли их святой водой

Наши предки в первой половине дня отправлялись в храм, чтобы набрать воду на Крещение.

Издавна верили, что вода на Крещенский сочельник. обладает целебными свойствами, может лечить болезни и снимать порчу.

Наши предки накануне Крещения умывались снегом, чтобы быть весь год здоровым.

Категорически запрещено ссориться в этот день, обманывать и злиться.

Не рекомендуется выполнять какую-либо работу по дому, например, ремонт, шитье, вышивание или уборку.

Приметы 18 января:

Какая погода в этот день – такая и на Масленицу будет.

Снег сегодня – к обильному урожаю.

Много снега на ветвях деревьев – уродятся ягоды и мед.

Источник: ТСН.

Последние новости:

Церковные праздники по новому календарю в 2024 году: когда будем отмечать Крещение, Благовещение и не только.

Как сообщала Politeka, праздник Покрова по новому календарю: украинцы выразили мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.