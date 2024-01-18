Самые вкусные, пышные оладьи, которые мне приходилось готовить – так говорит хозяйка об этом удачном и одновременно простом рецепте.

Рецептом вкусных и ну очень пышных оладий поделилась автор кулинарного блога «cook_julija_simonchuk».

Для приготовления пышных оладий понадобятся следующие ингредиенты: кефир 2,5% – 500 мл; яйцо – 1 шт; сахар – 0,5 ст.л; соль – 1/3 ч.л; сода – 1/2 ч.л; мука – 350 г.

Кефир должен быть комнатной температурой.

«К кефиру добавить яйцо, сахар и соль. Перемешать до однородности.

Просеять муку и добавить соду (соду добавляем именно с мукой). Хорошо перемешать до однородности, (смешать хорошо, потому что больше мешать нельзя будет). Накрыть полотенцем и отставить на 20-30 мин», – рассказала о ходе приготовления оладий на кефире Юлия.

Оладьи на кефире.

Далее нужно разогреть масло в сковороде на огне ниже среднего.

«Масла в сковороде должно быть достаточно, где-то примерно на 1 см», – посоветовала фудблогер.

Хозяйка также советует жарить оладьи, аккуратно зачерпывая ложкой из края миски, не перемешивая тесто.

«Жарим с обеих сторон и выкладываем на бумажное полотенце чтобы забрать лишнее масло. Крышкой не накрывать. Смакуем с вареньем, медом или др.», - посоветовала также автор кулинарного блога.

В комментариях к рецепту пользователи Инстаграм отмечает, что оладьи получаются действительно роскошными, а главное – вкусными.

«Они действительно невероятные»,

«Я как чувствовала, купила кефир, завтра будут оладьи»,

«Какие пухленькие!»,

«Супер! Спасибо за этот рецепт оладий!».

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