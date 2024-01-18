Рецептом вкусных и ну очень пышных оладий поделилась автор кулинарного блога «cook_julija_simonchuk».
Для приготовления пышных оладий понадобятся следующие ингредиенты: кефир 2,5% – 500 мл; яйцо – 1 шт; сахар – 0,5 ст.л; соль – 1/3 ч.л; сода – 1/2 ч.л; мука – 350 г.
Кефир должен быть комнатной температурой.
«К кефиру добавить яйцо, сахар и соль. Перемешать до однородности.
Просеять муку и добавить соду (соду добавляем именно с мукой). Хорошо перемешать до однородности, (смешать хорошо, потому что больше мешать нельзя будет). Накрыть полотенцем и отставить на 20-30 мин», – рассказала о ходе приготовления оладий на кефире Юлия.
Оладьи на кефире.
Далее нужно разогреть масло в сковороде на огне ниже среднего.
«Масла в сковороде должно быть достаточно, где-то примерно на 1 см», – посоветовала фудблогер.
Хозяйка также советует жарить оладьи, аккуратно зачерпывая ложкой из края миски, не перемешивая тесто.
«Жарим с обеих сторон и выкладываем на бумажное полотенце чтобы забрать лишнее масло. Крышкой не накрывать. Смакуем с вареньем, медом или др.», - посоветовала также автор кулинарного блога.
В комментариях к рецепту пользователи Инстаграм отмечает, что оладьи получаются действительно роскошными, а главное – вкусными.
«Они действительно невероятные»,
«Я как чувствовала, купила кефир, завтра будут оладьи»,
«Какие пухленькие!»,
«Супер! Спасибо за этот рецепт оладий!».
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