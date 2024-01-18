Крабовый салат – это вкусная и легкая в приготовлении закуска, имеющая множество аппетитных вариантов, но одним из самых популярных остается классический рецепт.

Делать крабовый салат по классическому рецепту очень быстро и просто. Главное – определиться, готовить его с рисом или без.

Фудблогер Юлия на своей странице рецептов cook_julija_simonchuk предложила рецепт классического крабового салата, или как его еще называет «Крабовье», с рисом.

«Целый день вчера мечтала об этом салате, и сегодня насладилась его вкусом. Всем давно известен, но, возможно, кому-то напомню», - отметила автор кулинарного блога.

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Для приготовления крабового салата по классическому рецепту понадобятся крабовые палочки – 200-220 г; кукуруза – 250 г; яйца вареные – 3 шт; огурец свежий – 2 шт; рис вареный – 100 г; лук – 1 шт (или пучок зеленого); соль, перец – по вкусу; майонез.

«Крабовые палочки, огурцы, яйца и лук покрошить в случайной форме и положить в миску. Добавить сюда кукурузку, вареный рис, майонез, соль, перец и перемешать. Приятного аппетита!», - коротко рассказала о ходе приготовления крабового салата по классическому рецепту блоггер.

В комментариях к рецепту к крабовому салату пользователи Инстаграм отмечают, что так готовят их мамы и делятся своими вкусовыми предпочтениями:

«Сюда бы хорошо подходила микрозелень фиолетового редиса»,

«Вместо риса можно добавить твердый сыр»,

«Без риса вкуснее»,

«Вкуснятина!»,

«Любим такой салат»,

«Когда рис остается, потому что не доели... Вот тогда и делаю. Яйца в холодильнике есть, сыр и майонез тоже, остается только крабовые докупить и огурец»,

«Делаю без риса, но с пекиной»,

«Крабовый салат – это всегда хорошо».

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