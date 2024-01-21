Ни для кого не секрет, что владение домом сопряжено с множеством обязанностей и затрат.

Даже если у вас есть бюджет на определенный ремонт или настройку, часто случаются неожиданные сбои.

Вот почему всегда полезно иметь в заднем кармане несколько лайфхаков по уходу за домом.

Губка

Губки впитывают все на своем пути, включая средства, необходимые для частой замены. К счастью для тех, кто экономит, половина губки обладает такой же способностью бороться с грязью, как и целая губка. Таким образом, вы можете получить вдвое больше пользы от одной губки, разрезав ее на две части.

Остаться на плаву

Если у вас нет унитаза с двойным смывом, вы, вероятно, сливаете слишком много воды в канализацию при каждом смыве, что, в свою очередь, увеличивает ваш счет за воду. Смывайте умнее, добавив в бачок унитаза кирпич или полную пластиковую бутылку с водой. Дополнительный объем позволит быстрее поднять поплавковый рычаг резервуара, а это значит, что вам понадобится меньше воды для заполнения резервуара.

Лезвие бритвы

Прежде чем выбросить одноразовые бритвы, попробуйте заточить их с помощью адаптируемого аксессуара, который уже есть в вашем гардеробе : кожаного ремня. Частичная зернистость на нижней стороне ремня действует как ремень, очищая тупые края лезвия до тех пор, пока оно не станет таким же острым, как всегда, и будет готово к еще большему количеству бритьев.

Переработанныое мыло

Если у вас остались последние несколько осколков куска мыла , не заменяйте его. Вместо этого превратите кусочки мыла в новый косметический брусок! Для начала растопите остатки мыла на плите. Затем разлейте смесь в формы для мыла, дайте кускам высохнуть, прежде чем вспенивать их.

Источник: bobvila.

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