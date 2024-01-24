Жизнь слишком коротка, чтобы плохо спать, но не всегда можно заменить неудобный матрас так быстро, как хотелось бы.

Независимо от того, копите ли вы на матрас своей мечты или просто полны решимости заставить свой нынешний работать, вот простые советы, как улучшить ситуацию:

Попробуйте наматрасник

Наматрасник размещается поверх матраса или пристегивается ремнями. Его цель — обеспечить дополнительный слой для повышения комфорта, усиления поддержки или покрытия неудобных выступов. Топпер обычно состоит из слоя пенопласта, который может варьироваться от тонкого до толстого. Другие варианты включают пух, пену с эффектом памяти и охлаждающую гелевую пену, каждый из которых может помочь сделать плохие матрасы терпимыми.

Подумайте о наматраснике

Хотя наматрасник тоньше, чем наматрасник, он также может добавить немного комфорта неумолимой кровати. Он скользит по матрасу, как простыня, а затем вы кладете простыни сверху. Наматрасники доступны из многих материалов, включая пух, пенопласт и хлопок, и они обеспечивают различные уровни поддержки и мягкости, а также защиту матраса.

Выбирайте подушку для тела

Если ваш матрас вызывает у вас боли, подушка для тела может оказать вам дополнительную поддержку, необходимую, чтобы проснуться с ощущением отдохнувшего. Они идеально подходят для людей, которые спят на боку, и обеспечивают полную поддержку тела, что может улучшить выравнивание и снять нагрузку с суставов и мышц, смягчая последствия плохого матраса. Если вы не хотите покупать подушку для тела, не зная, понравится ли она вам, попробуйте спать на боку с обычной подушкой между коленями. Если вам комфортно в этом положении, вам может пригодиться подушка для тела.

Инвестируйте в новую подушку

Если у вас возникли проблемы со сном, возможно, проблема в вашей подушке. По-настоящему удобная подушка, поддерживающая голову и шею, может иметь решающее значение и даже во многом компенсирует плохой матрас. Выбор лучшей подушки зависит от вашего предпочтительного положения для сна : тем, кто спит на спине и животе, подойдут более тонкие подушки, а тем, кто спит на боку, обычно нужны более толстые и поддерживающие подушки.

Переверните матрас

Большинство матрасов, производимых сегодня, не предназначены для переворачивания, но если у вас старый матрас или современная переворачивающаяся модель, возможно, перевернув его, вы сделаете его более удобным. Переворачивание матраса помогает ему изнашиваться более равномерно и позволяет спать на той стороне, которая меньше изнашивается, что может быть ключом к лучшему ночному сну. Проверьте свой матрас, прежде чем пытаться его перевернуть. Переворачивать можно только двусторонние пружинные матрасы.

Источник: bobvila.

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