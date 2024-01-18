Во Львовской области судили мужчину, который продавал в сети флаг Советского Союза.

Во Львовской области мужчина поплатился за то, что решил продать флаг Советского Союза.

Об этом говорится в приговоре Бусского районного суда Львовской области.

По данным суда, харьковчанин в 2021 году в интернете разместил объявление о продаже флага времен СССР.

Один из пользователей, увидев объявление в Интернете возмутился тем фактом, что в городе продают советскую символику и написал заявление в полицию.

В итоге суд признал мужчину виновным по ст. 436-1 ч. 1 УК Украины и приговорил к 2 годам ограничения свободы, заменив этот срок на 2 года испытательного.

Кроме того, с осужденного взыскали 5834 грн за проведение судебно-искусствоведческой экспертизы.

Напомним, мужчина попросил посадить его в тюрьму вместо мобилизации: суд решил его судьбу.

Суд признал мужчину пригодным к армейской службе, но в мае 2023 года он отказался от мобилизации. В ходе судебного заседания обвиняемый объяснил свой отказ служить в армии, указав, что не желает покидать свою больную мать.

Ему назначили в суде трехлетнее лишение свободы. Следует отметить, что он может обжаловать решение суда.

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