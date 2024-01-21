Из пекинской капусты можно готовить не только вкусные и полезные салаты, но и горячие блюда, например голубцы.

Голубцы из пекинской капусты получаются очень нежными, вкусными и аппетитными на вид, пишет Politeka.net.

Приготовить голубцы из пекинской капусты можно как в обычный день, так и на праздничный стол.

Рецептом вкусных голубцов с использованием пекинской капусты поделилась автор кулинарной страницы Елена Дяченко.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты: Пекинская капуста 1 кг, Фарш свинина-говядина 600 г, Рис 200 г, Лук репчатый 3-4 шт, Укроп 1 пучок, Перец черный молотый 1 ч л, Соль 1 ч, Чеснок - одна головка, Сахар- 1 ч. л, перец болгарский красный 2 шт, помидоры пилаты 2 пачки по 400 гр, морковь 2 шт.

Голубцы из пекинской капусты.

Сначала необходимо мелко нарезать лук, натереть морковь и пожарить, приправив специями 2/3 с растительным маслом на сковороде.

Следующий шаг – к фаршу добавить 1/3 поджарки и оставшийся измельченный лук с морковью.

«Отварить рис и добавить в фарш, добавить чеснок и под пищевую пленку в контакт. Промойте две средние пекинские капусты, обсушите бумажными полотенцами. Отрежьте кочерыжку и разберите на листья. Чтобы капуста размякла, залейте листья кипятком на пять минут», - рассказала фудблогер ход приготовления голубцов из пекинской капусты.

Голубцы из пекинской капусты.

Далее необходимо слить воду из капусты и с каждого листика срезать толстый слой. На середину выложите фарш и плотно заверните.

"Для подливки нарежьте мелкими кубиками болгарский перец, добавить помидоры и лук с морковью. Разогрейте сковороду, влейте масла и обжаривайте лук до прозрачности. Затем добавьте остальные ингредиенты. Всыпьте 1 ч. л. сахара, перца и щепотку соли. Перемешайте и обжаривайте 5-7 минут", – рассказала кулинар.

Следующий шаг – в глубокую кастрюлю выложите часть поджарки, а затем первый слой голубцов. Сверху распределите оставшуюся заправку и залейте кипятком.

Накройте голубцы крышкой и тушите 45-50 минут на среднем огне.

«Готовые голубцы выложите на тарелку и подавайте с подливкой, в которой они тушились, добавьте сметаны», – посоветовала Елена.

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