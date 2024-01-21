Быстрые оладьи на сметане по этому рецепту станут отличным десертом на ужин или вкусным и сытным завтраком.

Вкусные и воздушные оладьи обожают и дети, и взрослые. Они будут отличным выбором для завтрака или ужина. По этому рецепту приготовить их элементарно и очень быстро.

«Простейший рецепт оладий на сметане», - прокомментировала этот рецепт автор кулинарного блога «mari.khomenko».

Ингредиенты для приготовления оладий понадобятся следующие: сметана 70г, мука 45г, яйцо 1шт, разрыхлитель 1/2 чайной ложки, подсластитель или сахар по вкусу, корица, куркума.

Оладьи на сметане.

Также фудблогер отметила, что она использует рисовую муку.

Все ингредиенты объединяем в одной миске и смешиваем с помощью блендера. Жарить с двух сторон до готовности», - рассказала фудблогер о ходе приготовления оладий.

Оладьи на сметане.

При подаче оладья можно полить медом или любимым топингом.

В комментариях подписчики фудблогера признаются, что им очень хочется попробовать оладьи по этому рецепту и отмечают, что они очень аппетитные.

«Вкуснятина, так и хочется попробовать»,

«Никто не устоит перед такой вкуснятиной»,

«Сейчас бы съела таких»,

«Вкуснятина»,

«Вау, какие аппетитные»,

«Такой рецепт еще не пробовала», - комментируют этот рецепт оладий на сметане пользователи Инстаграм.

Оладьи на сметане.

Отметим, что для оладий на сметане хозяйке советуют сметану немного подогреть. Главное – она не должна быть холодной, как только что из холодильника.

Также вкусные оладьи можно готовить без яиц и на кефире.

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