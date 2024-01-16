Церковный праздник 17 января, верующие в этот день чтят память Антония Великого.

Православный праздник 17 января также отмечает Собор 70 апостолов.

Наши предки верили, что в эту дату активна нечистая сила, поэтому люди старались любыми способами от нее защититься, некоторые даже не выходили из дома.

Одним из способов защиты раньше были громкие разговоры и грохот, например, можно взять пустую кастрюлю и половник и погреметь ими по дому.

В доме нужно оставлять включенным свет.

В этот день следует держать голову в тепле и избегать банных процедур, чтобы не получить проблемы с психическим здоровьем.

17 января народный праздник называется "Зосима-пчельник" - день подходит для пчеловодов, они должны молиться святому, дабы в следующем году собрать хороший урожай меда.

Существуют и запреты 17 января, тем, кто собирается в путь, нужно быть осторожными в дороге и не брать с собой маленьких детей.

Обижая животных и насекомых можно навлечь на себя беды и болезни.

Ругаться, браниться, скандалить, злиться также нельзя - ведь проявляя любой негатив 17 января - может притянуть нечистую силу.

Рассказывать плохой сон нельзя - иначе он сбудется.

Главные приметы:

На деревьях много снега - в следующем будет много меда.

В небе не видно облаков - сильные морозы здержаться надолго.

Облака низко - к похолоданию.

Источник: ТСН.

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