Рецептом салата из пекинской капусты «Лебединый пух» решила поделиться в своем кулинарном блоге Оксана Дорош.
«Очень нежный, легкий салат получается, рекомендую попробовать», – отметила кулинарный блогер.
Итак, для приготовления салата «Лебединый пух» из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе вареное 1 шт или ветчина 150г., яйца 3шт, картофель вареный 2 шт, капуста пекинская 150 г., сыр твердый. соль, перец по вкусу, лук репчатый 1 шт.
Салат с пекинской капустой.
Лук необходимо нарезать полукольцами и замариновать его. Следующий шаг – вареный картофель натираем на большой терке и выкладываем на тарелку первым слоем.
Добавляем соль, перец, смазываем майонезом или сметаной.
Второй слой салата «Лебединый пух» из пекинской капусты – лук (без маринада). Сверху снова сеточка из майонеза.
Салат с пекинской капустой.
Еще один слой - куриное филе или ветчина. Также добавляем соль, перец и майонез или сметану.
Вареные яйца следует натереть на грубой терке и тоже выложить слоем. Снова майонез.
Салат с пекинской капустой.
Пекинскую капусту нарезаем соломкой и выкладываем слоем. Также добавляем майонез.
«Последний слой, сыр, натертый на мелкой терке и украсить по желанию. Дать немного настояться», - рассказала блогер о последнем штрихе в приготовлении салата из пекинской капусты «Лебединый пух».
Последние новости Украины:
Легкий и быстрый салат из пекинской капусты – рецепт, с которым будет смаковать по-новому.
Очень вкусный салат "Цезарь" и соус к нему - кулинар выдала секрет приготовления.
Крабовый салат может быть и таким: вкусный рецепт к любому столу.