Салат из пекинской капусты настолько нежный и легкий, что так и называется – «Лебединый пух».

Рецептом салата из пекинской капусты «Лебединый пух» решила поделиться в своем кулинарном блоге Оксана Дорош.

«Очень нежный, легкий салат получается, рекомендую попробовать», – отметила кулинарный блогер.

Итак, для приготовления салата «Лебединый пух» из пекинской капусты понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе вареное 1 шт или ветчина 150г., яйца 3шт, картофель вареный 2 шт, капуста пекинская 150 г., сыр твердый. соль, перец по вкусу, лук репчатый 1 шт.

Салат с пекинской капустой.

Лук необходимо нарезать полукольцами и замариновать его. Следующий шаг – вареный картофель натираем на большой терке и выкладываем на тарелку первым слоем.

Добавляем соль, перец, смазываем майонезом или сметаной.

Второй слой салата «Лебединый пух» из пекинской капусты – лук (без маринада). Сверху снова сеточка из майонеза.

Салат с пекинской капустой.

Еще один слой - куриное филе или ветчина. Также добавляем соль, перец и майонез или сметану.

Вареные яйца следует натереть на грубой терке и тоже выложить слоем. Снова майонез.





Салат с пекинской капустой.

Пекинскую капусту нарезаем соломкой и выкладываем слоем. Также добавляем майонез.

«Последний слой, сыр, натертый на мелкой терке и украсить по желанию. Дать немного настояться», - рассказала блогер о последнем штрихе в приготовлении салата из пекинской капусты «Лебединый пух».

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