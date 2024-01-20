Главный сержант ВСУ и заместитель председателя ВР Украины в 2012-2014 годах заявил, что нужно лишать гражданских прав уклонистов.

Руслан Кошулинский считает, что во время мобилизации в Украине необходимо лишать гражданских прав людей, которые не становятся на защиту своей страны.

Своим мнением он поделился в эфире телеканала Киев 24.

"Не выполнил гражданский долг — защита Украины, ты должен быть лишен гражданских прав. Ты не имеешь права быть допущенным к голосованию, выборности, должностям и т.д. Это мы говорим о наказуемых моментах. Потом, после войны, мы будем разбираться, где ты был и что ты делал», — заявил Кошулинский.

Кошулинский считает, что защита страны должна быть мотивацией для украинцев, потому что "если ты не пойдешь — то враг придет к тебе в дом".

Украинцы в комментариях отреагировали на предложение Кошулинского, мнения разделились:

"А какие права может иметь гражданин страны, которую он не хочет защищать!?"

"у меня нет земли, ею владеют другие. у меня нет заводов, пароходов, всем владеют другие. цена человеческой жизни выше любой земли",

"уточнил бы еще о каких именно гражданских правах идет речь и имеем ли мы их сейчас?",

"Тысячи мужчин необходимы в тылу, работают, волонтерят. Кто и как будет оценивать их вклад? Лучше бы думали, какие реальные льготы дать ветеранам», - пишут пользователи сети.

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