Так, Контрразведка Службы безопасности задержала очередного агента военной разведки России.

В СБУ сообщили, что по наводке охранника вражеская армия обстреляла жилые дома в поселке Степногорск.

В результате вражеского удара погиб 43-летний мужчина, многие частные дома повреждены или полностью разрушены.

"Корректировщик" оказался охранник местного детсада.

В декабре 2023 года мужчина был дистанционно завербован врагом.

По указаниям российской гру охранник собирал данные о местах дислокации и перемещения защитников на Запорожском направлении.

СБУ задержали агента в его собственном доме.

В ходе обыска был изъят телефон, который фигурант использовал для общения с врагом через мессенджер.

Задержанному доложено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины.

Предатель находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение.

К слову, Предательница каждый день проезжала около 100 км, чтобы выявить позиции защитников возле Авдеевки и Марьинки.

СБУ своевременно разоблачила агентшу и задержали ее дома. У нее изъят телефон, с которого переписывалась с ФСБ.

За выполненные задачи она получала от врага денежное «вознаграждение» на банковскую карту. Предательнице грозит пожизненное заключение.

Последние новости Украины:

Хищение 1,5 млрд на закупки снарядов для защитников: в Минобороны разразился скандал.

Как сообщала Politeka, продавщице грозит 8 лет за схему с чеками: о каких суммах идет речь.

Также писала Politeka, женщине грозит срок расширения собственного ресторана.